Caxias do Sul ganha parque temático sobre a cultura italiana

“Quero que todos venham à Villa dei Troni para contemplar a história e valorizar o que os nônos fizeram pela região. Com esse convite o empresário Edson Tomiello, apresentou ao público a Villa dei Troni, parque temático dedicado à cultura italiana no Brasil, que abriu oficialmente suas portas no domingo (12), em Ana Rech, Caxias do Sul.

Após quatro anos e meio de construção, o local nasce como o primeiro parque temático de Caxias do Sul e o mais autêntico espaço de preservação da memória italiana do país. São 25 hectares da última colônia original preservada de 1875, época do Brasil Império, transformados em uma verdadeira vila italiana do século XIX.

O visitante percorre 40 edificações, entre casas originais e réplicas idênticas em tamanho real, jardins, vivenciando uma imersão cultural e sensorial na trajetória dos imigrantes italianos. Da estação férrea ao coreto da praça, passando pela capela, a bodega, a cozinha da nona e as oficinas de antigos ofícios, a escola e o salão comunitário cada detalhe resgata a essência da vida comunitária que moldou a Serra Gaúcha.

A religiosidade está presente na capela, na casa do padre e na gruta original da família Calduro, construída com 30 toneladas de pedra. A natureza também se impõe, com mil araucárias de mais de 500 anos e parreirais que convidam o visitante a colher uvas durante a safra, um tributo à herança agrícola dos imigrantes.

Os ingressos custam R$ 70,00, com direito a meia-entrada. A Villa estará aberta de sexta a domingo, das 10h às 18h, incluindo feriados e datas especiais