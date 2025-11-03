Festival de Cinema movimenta Três Passos a partir desta terça-fera

Entre os dias 4 e 8 de novembro, a cidade de Três Passos, na Região Noroeste, sediará a 7ª edição do seu Festival de Cinema, evento que virou referência da cidade e é considerado um dos maiores do Estado. Serão 89 filmes exibidos, que integram as mostras competitivas e os programas fora de competição em 17 categorias. Neste ano, o festival irá incluir, pela primeira vez, sessões com acessibilidade às pessoas com deficiência e aos idosos, além de homenagear o fundador do Cine Globo – local onde serão exibidas as mostras – Alberto Abrahão Levy, através da premiação que recebe seu sobrenome, o Troféu Levy.

O festival foi fundado em 2013 com o objetivo de incentivar e promover a cultura audiovisual na cidade, apresentando sua diversidade, assim como democratizar e ampliar o acesso às produções brasileiras e estrangeiras de curtas-metragens, direcionadas especialmente ao público jovem. “O festival surgiu com a ideia de manter o Cine Globo através do movimento de pessoas que moram aqui. Então, dois amigos cinéfilos tiveram a ideia de tentar ajudar a manter o local aberto, que estava numa crise danada naquela época. Surgiu, então, a ideia de organizar o festival e em 2014 foi realizada a primeira edição ”, afirma Juarez Braga, secretário do Movimento Pró-Arte, iniciativa organizadora e realizadora do evento.

Outras novidades incluem a homenagem a Roberto de Fortini, ex-líder da antiga base guerrilheira da Vanguarda Popular Revolucionária (VPR) no Sul do Brasil durante a ditadura militar. Além do ex-integrante da VPR, o evento homenageia a atriz, diretora, escritora e educadora Márcia do Canto. A consagração será entregue por sua contribuição para a cultura e colaboração solidária na realização dos propósitos do Festival. Junto a ela, será homenageado o cineasta Jonatas Rubert, premiado este ano no Festival de Cinema de Gramado por seu trabalho no roteiro e direção do longa gaúcho “Uma em Mil”. O reconhecimento deve-se a sua contribuição ao cinema e como educador em Três Passos, ministrando oficinas do projeto Cidade Cinematográfica desde 2016.

Nesta edição, foram 433 filmes inscritos no evento, de todas as cinco regiões do Brasil, além de filmes estrangeiros de países das Américas do Sul e Norte, Europa e Ásia. Durante quatro dias, 40 curtas da mostra competitiva e outros 48 da não competitiva serão exibidos em seis sessões, sendo duas direcionadas ao público infantil. Os filmes que estão concorrendo à premiação final têm duração de 20 minutos e estão divididos entre os gêneros de ficção, documentário, animação, experimental e estrangeiro.

Assim como as mostras competitivas, as não competitivas terão filmes do mesmo gênero, além de produções escolares e da comunidade. Os curtas-metragens concorrem em 17 categorias, 16 avaliadas pelo Júri Oficial e uma pelo Júri Popular.

Para incentivar os alunos a participarem, o município fornece aulas e oficinas de audiovisual, por meio da contratação de profissionais da área. “Muitas vezes, o Pró-Arte promove essas aulas com recursos do Estado, através da Lei de Fomento à Cultura, e nos últimos anos também entrou financiamento municipal através de emendas impositivas do poder legislativo. O município contribui com o público, porque as escolas se inscrevem e trazem seus alunos através do transporte escolar. O cinema tem 340 lugares e normalmente essas sessões da mostra não competitiva dos filmes escolares são as que ficam são sempre lotadas, por conta do público estudantil”, ressalta.

O festival ocorre no Cine Globo, localizado na avenida Júlio de Castilhos, nº 490, no Centro da cidade. A abertura acontece nesta terça-feira (4), às 19h. Na quarta-feira (5) começa às 8h a exibição do primeiro programa da mostra não competitiva. Nos horários das 14h e 15h30, serão apresentados dois programas fora de competição, o primeiro voltado ao público infantil e o segundo às pessoas com deficiência (PCD). Ainda no mesmo dia, às 19h, também serão exibidos títulos da mostra não competitiva.

Na quinta-feira (6), às 8h serão exibidos curtas da mostra não competitiva. Às 14h, os títulos da mostra competitiva serão exibidos, com um programa especial para a terceira idade. À noite acontece a abertura oficial, às 19h, com homenagem à atriz Márcia do Canto e haverá exibições de filmes competidores.

Na sexta-feira (7), às 8h começa a mostra competitiva, seguida de um programa de Atenção Especial a Idosos, às 14h. O evento encerra durante a noite, com o último programa da competição e homenagem ao cineasta Jonatas Rubert. Já no sábado (8), acontece a cerimônia de premiação e encerramento, às 20h, com apresentações musicais. A entrada ao evento é franca e os ingressos podem ser adquiridos pelo site (cinematrespassos.com.br).