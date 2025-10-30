Encantado vai ganhar hub criado a partir das enchentes históricas

O município de Encantado, no Vale do Taquari, inaugura no dia 7 de novembro o Encanta Hub, projeto apoiado pelo RegeneraRS que une educação, inovação e adaptação climática. A iniciativa, desenvolvida em parceria com a Rede Calábria e a prefeitura de Encantado busca fortalecer a capacidade das comunidades de responder a crises, oferecendo formação, acolhimento e oportunidades para crianças, jovens e educadores.

O hub foi idealizado após as enchentes históricas que atingiram o Rio Grande do Sul em 2023 e 2024, especialmente o Vale do Taquari. A estrutura será um espaço de contraturno escolar com oficinas de tecnologia, turismo, sustentabilidade e empreendedorismo, atendendo inicialmente até 120 crianças e adolescentes. Além disso, o local funcionará como um centro de referência em resiliência, oferecendo cursos e capacitações em educação climática, gestão de risco e prevenção de desastres para educadores e lideranças locais.

Durante situações de emergência, o hub poderá ser adaptado para servir como gabinete de crise, acolhendo famílias e articulando respostas rápidas com o poder público. A ideia é que o espaço funcione também como centro de monitoramento, com recursos para acompanhar as previsões e alertas climáticos para a região. O projeto representa um novo modelo de infraestrutura educacional resiliente, que alia inovação pedagógica e segurança comunitária.

O projeto integra o eixo de Educação do RegeneraRS, que tem priorizado a construção de espaços escolares mais resilientes. O fundo já apoiou iniciativas como o De Volta para a Escola, que trabalhou na recuperação das escolas públicas afetadas.