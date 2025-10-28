Audiência debate criação do Parque Rural em Caxias do Sul

A Prefeitura de Caxias do Sul promoveu na segunda-feira (27) uma audiência pública sobre a construção do Parque Rural no distrito de Vila Seca. O objetivo foi apresentar o projeto à comunidade para tornar o Parque Rural um núcleo urbano especial.



O Parque Rural ocupará um terreno de quase 62 hectares, localizado na Estrada Municipal Anathalia Gazzana Marchesi, nas proximidades da comunidade de Nossa Senhora Aparecida, no distrito de Vila Seca, distante dois quilômetros da Rota do Sol. A área foi adquirida pela Prefeitura pelo valor de R$ 3,1 milhões.

O Parque Rural vai contar com núcleos esportivo, comercial, animal, de lazer e hospedagem, educacional, de apoio e estacionamento, além de água, luz, rede de drenagem e esgoto. O projeto foi desenvolvido pelo Escritório de Projetos da Secretaria de Planejamento e Parcerias Estratégicas (Seplan). O recurso de cerca de R$ 1,3 milhão é proveniente de emenda parlamentar da deputada federal Denise Pessôa. A terraplanagem de todo o Parque Rural será feita pela Secretaria Municipal de Obras (SMO) e a Secretaria do Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas) trabalha na licença ambiental do empreendimento.

Com a aprovação do projeto na audiência pública, o Executivo vai encaminhar ao Legislativo um Projeto de Lei Complementar que propõe a criação da Zona Específica Parque Rural (ZEPR) para adequar a área, atualmente situada em zona rural, e viabilizar a implantação do Parque Rural de Caxias do Sul. O projeto busca ampliar as alternativas de lazer, cultura, educação ambiental, turismo rural e atividades comunitárias voltadas tanto à população urbana quanto rural.

A criação da Zona Específica assegura a execução adequada das obras e serviços previstos, proporcionando maior segurança jurídica e facilitando os procedimentos de licenciamento ambiental, aprovação de projetos e implantação da infraestrutura necessária. A ZEPR terá como usos permitidos atividades compatíveis com a finalidade do Parque Rural, tais como equipamentos públicos de lazer, cultura e esporte; feiras, exposições e eventos comunitários; instalações agroecológicas e educativas; trilhas ecológicas, áreas de contemplação e educação ambiental; e apoio administrativo.

Conforme o presidente da Comissão de Instalação do Parque Rural, Ricardo Daneluz Neto, a criação da ZEPR representa um avanço no planejamento urbano sustentável, promovendo a integração entre cidade e campo, o fortalecimento do turismo rural e o uso qualificado de uma área pública.

A reunião ocorreu no Auditório do Centro Administrativo e contou com a presença do presidente da Comissão de Instalação do Parque Rural, Ricardo Daneluz Neto, do secretário adjunto de Planejamento e Parcerias Estratégicas (SEPLAN), Antônio Feldmann, do secretário de Esporte e Lazer (SMEL), Olmir Cadore, e do titular da Coordenadoria de Relações Comunitárias, Édio Elói Frizzo.