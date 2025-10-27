Governo Leite autoriza início da obra no Colégio Estadual Imigrante, em Caxias do Sul

O governo do Estado, por meio da Secretaria de Obras Públicas (SOP), autorizou o início das obras de melhorias no Colégio Estadual (CE) Imigrante, em Caxias do Sul, com investimento de R$ 1,8 milhão. A titular da SOP, Izabel Matte, e sua adjunta, Zilá Breitenbach, participaram do ato.

Com os recursos, a instituição passará por diversas manutenções, contemplando cobertura, paredes e pisos. A fiscalização dos serviços é realizada pela 4ª Coordenadoria Regional de Obras Públicas (Crop), de Caxias do Sul. A empresa responsável pela obra tem, agora, 360 dias para concluir as melhorias.

O investimento no colégio é feito por meio da Contratação Simplificada, sistema que agiliza as manutenções nos prédios públicos. A principal vantagem é a redução de prazos. Antes, o tempo entre a solicitação de reparo e o início do trabalho era de mais de mil dias. Agora, o prazo é de aproximadamente 90 dias.

Entre as obras que serão realizadas no CE Imigrante está a manutenção na cobertura, nas instalações elétricas e hidrossanitárias, além dos muros, das telas e do acesso escolar; e a recuperação das pinturas,

pisos, das paredes e dos forros.

Desde o início da atual gestão, em 2023, o governo investiu R$ 44,1 milhões em 36 escolas localizadas em municípios abrangidos pela 4ª Crop, entre obras finalizadas, em execução, por iniciar ou em fase de contrato. No mesmo período, em todo o Estado, o governo destinou R$ 581,2 milhões em obras em 608 escolas.