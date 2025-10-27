Campus da UCS em Caxias do Sul ganha mural de 300m²

O mês de novembro começa com uma nova atração artística na Universidade de Caxias do Sul. É o mural A Humanidade pelas Letras, pintura em spray que embeleza a parede norte do Bloco E, de frente para o Centro Cívico do Campus-Sede. Assinada pelo publicitário Gustavo Gomes e sua equipe, a obra tem como inspiração o equilíbrio entre a tradição milenar dos estudos sobre a humanidade feitos através dos livros e os desafios contemporâneos da autocompreensão em um cenário de avanços tecnológicos. A inauguração oficial do painel será em 6 de dezembro, mesmo dia em que a UCS promove o Festival de Verão e o tradicional concerto Natal em Família.

A escolha do tema da obra tem relação direta com a história do ensino e da pesquisa na área de Humanidades na UCS e, antes ainda, na Faculdade de Filosofia de Caxias do Sul, precursora da Universidade. O desenho é composto por livros e o rosto de uma pessoa, com a sugestão de que esse rosto origine-se de páginas escritas. Na composição do mural com quase 300 metros quadrados, livros de autores de diferentes períodos e matizes histórico-culturais indicam um percurso das Humanidades, de acordo com Carbonara.

LEIA TAMBÉM: Caxias do Sul ganha parque temático sobre a cultura italiana

O Bloco E, inaugurado em 1977, sempre esteve vinculado ao ensino de Humanidades. Àquela época, sediava o Ciclo Básico, conjunto de disciplinas de formação humanística cursadas por todos os ingressantes na Universidade para, depois, iniciarem as respectivas formações específicas. Atualmente, é integralmente dedicado às Humanidades, onde ocorrem cursos de graduação, extensão, especialização, mestrado e doutorado, além de sediar pesquisas, atividades da cátedra Unesco e três observatórios.

Já o Centro Cívico por si só já remete a outros ícones do legado civilizatório, como pilares e arena, alusivos ao conceito grego de Ágora, bandeiras, bustos de lideranças acadêmicas, a antiga sede da Estação Experimental, o Centro de Convivência, onde está sediada a Livraria Universitária e espaços de encontros e eventos. “A produção do mural alusivo ao livro se insere nesse complexo como expressão visual de maior apelo à valorização da leitura e convida aos que se aproximam a serem arautos de um projeto humanístico digno da história e comprometido com os desafios da atualidade”, argumenta o professor Vanderlei Carbonara.

O painel A Humanidade pelas Letras integra o Projeto Festival de Verão, uma execução do Lions EduC e da UCS, com apoio cultural da Unimed Serra Gaúcha e financiamento da Lei de Incentivo à Cultura de Caxias do Sul.