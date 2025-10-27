Flitaq terá cortejo literário em Taquara na sexta-feira

A 2ª Festa Literária Internacional de Taquara e Semana Literária (Flitaq) tem sua abertura simbólica marcada para o dia 1 de novembro, com um cortejo literário que percorrerá o centro da cidade, convidando toda a comunidade a participar. O desfile terá início às 10h, com concentração em frente à Câmara de Vereadores (R. Júlio de Castilhos, 2191), e seguirá até a Praça Marechal Deodoro, onde estarão o palco principal e os estandes do evento.

O cortejo servirá como um convite para os moradores da cidade e região a se engajarem no evento, que ocorre de 5 a 11 de novembro com o tema “Entre palavras e paixões”, que destaca o romance como gênero literário, celebrando as muitas formas do amor e do afeto que atravessam fronteiras, épocas e culturas por meio da literatura.

“A Flitaq é um evento que vai além da literatura. A festa é uma celebração das diferentes identidades da nossa região, do Brasil e do mundo. Eventos assim fortalecem os laços da comunidade, estimulam o acesso à leitura e contribuem para o desenvolvimento cultural e social da cidade”, destaca Fabiane Oliveira, diretora do Sesc Taquara, que promove o evento em parceria com a prefeitura.



Com uma programação gratuita e diversificada, a Flitaq visa promover a troca cultural, a expressão literária e o pertencimento através de palestras, bate-papos, oficinas, lançamentos de livros, saraus e apresentações artísticas. Além disso, editoras e livrarias estarão presentes para fomentar o intercâmbio entre autores e leitores. Entre elas, Livraria Baleia, O Grifo Editora, Manas Livraria e Ponto Faccat.

O evento ocupará praças, escolas e centros culturais de Taquara, com destaque para o encerramento, que ocorrerá no dia 11 de novembro, com o show de Chico César no Centro de Eventos Faccat, às 20h. O cantor celebra os 30 anos do álbum “Aos Vivos”, em um show intimista de voz e violão, revisitando grandes sucessos de sua carreira. Os ingressos para a apresentação devem ser retirados na Unidade ou pelo e-commerce do Sesc/RS, no site https://ecommerce.sesc-rs.com.br/