Restauro da Casa Vidal é entregue em Taquara após 7 anos

Uma solenidade marcou a inauguração do Espaço Cultural Casa Vidal, em Taquara, no Vale do Paranhana. Construída em 1882, o local foi uma das primeiras edificações em alvenaria da cidade e hoje é o prédio mais antigo em pé no município. Tombado como patrimônio histórico municipal em 2012, o espaço aguardou por anos um novo destino — que chegou por meio de um projeto de restauro cuidadosamente planejado e executado, com o apoio do poder público, do empresariado e da comunidade cultural da cidade e da região.

A obra de restauro iniciou em 2018. Segundo a gestora cultural do projeto, Cristina Seibert Schneider, o processo de restauro revelou preciosidades escondidas. “Foi um projeto complexo, porque à medida que a equipe de restauradores avançava, encontrávamos raridades ocultas sob o cimento, como as paredes no estilo enxaimel, que trouxeram ainda mais valor histórico à obra”, afirmou.

Os trabalhos de restauro e modernização contaram com investimento aproximado de R$ 6 milhões, entre recursos do governo do Estado e da prefeitura local. No prédio vão funcionar o Museu Municipal Adelmo Trott, a Biblioteca Pública Municipal Rodolfo Dietschi e o Arquivo Histórico Municipal Maria Eunice Müller Kautzmann.

O projeto foi um dos beneficiados pelo Edital + Museus, no âmbito do programa Avançar na Cultura, do governo estadual. As obras incluíram a finalização do restauro da edificação, adequando os espaços quanto à estrutura, ao conforto do público, à acessibilidade e ao respeito às normas de segurança.

Taquara foi um dos seis municípios gaúchos contemplados na iniciativa, que selecionou projetos de prefeituras para viabilizar a instalação de instituição museológica das áreas de memória ou de história em um novo espaço, de propriedade da administração municipal e cuja edificação fosse tombada em pelo menos uma esfera governamental (federal, estadual ou municipal). Também foram beneficiados projetos em Pelotas, Santa Rosa, Canoas, Santo Ângelo e Lagoa Vermelha.

Durante a inauguração, a promotora de Justiça de Taquara, Ximena Cardozo Ferreira, ressaltou a importância do resgate histórico promovido pela Casa Vidal. “É um orgulho ver o município valorizar seu passado e sua memória, mostrando que o desenvolvimento não significa apenas progresso econômico, mas também preservação da identidade cultural”, complementou a promotora.

A prefeita Sirlei Silveira também compartilhou uma lembrança pessoal ligada ao espaço. “Minha irmã trabalhou neste local, e eu costumava visitá-la. Tenho um carinho especial pela Casa Vidal e, por isso, sinto-me imensamente feliz em ver esse patrimônio transformado em um espaço de cultura. Convido todos os taquarenses a se apropriarem deste lugar, que é de todos nós, e a aproveitarem as atrações que ele oferece”.

Representando a família Vidal, Carla Ines Silveira Kohlrausch emocionou-se ao recordar a trajetória do imóvel, que detém uma parte da história do município do Vale do Paranhana. “É muito gratificante ver o antigo prédio da nossa família restaurado com tanto cuidado e agora dedicado à cultura. A Casa Vidal ganhou uma nova vida e continuará fazendo parte da história de Taquara”, disse. O nome da edificação provém de Henrique Vidal Kohlrausch, que trabalhou como balconista no local, adquiriu o negócio de seu antigo proprietário e manteve as atividades no prédio até a década de 1990.