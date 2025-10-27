Projeto cultural renova biblioteca pública em Nova Santa Rita

O projeto cultural Pró-Biblioteca realizou a entrega de mais um acervo bibliográfico em Nova Santa Rita, no Rio Grande do Sul. Quem recebeu a doação, na última sexta-feira (24), foi a Escola Municipal de Ensino Fundamental Helio Fraga.

As obras do Pró-Biblioteca III, que contempla o envio de 60 acervos bibliográficos de 250 livros cada, são selecionadas pela curadoria da autora Paula Taitelbaum e contemplam títulos de referência infantis, infantojuvenis e de literatura nacional e internacional. A escolha dos livros é feita pensando em leitores de todas as idades, principalmente a população de baixa renda.

LEIA TAMBÉM: Restauro da Casa Vidal é entregue em Taquara após 7 anos





Entre os principais problemas observados nas escolas públicas pelo hub Nossa Biblioteca, responsável pela ação, estão a baixa adesão escolar e o baixo incentivo à leitura com bibliotecas desatualizadas e pouco frequentadas.



A iniciativa é parte do hub de projetos Nossa Biblioteca, criado pela Clic - empresa de projetos socioculturais que já encaminhou mais de 115 mil livros pelo país -, e conta com a Grupo Consultoria Empresarial como proponente. Através da Lei Rouanet, o Pró-Biblioteca III possibilita que empresas escolham instituições públicas para promover educação de qualidade utilizando verbas que seriam destinadas a impostos.



De acordo com Adriane Laste, gaúcha e idealizadora do hub, essas entregas têm um valor significativo, tendo em vista que o Rio Grande do Sul é o estado que enfrentou o maior desastre ambiental da sua história devido às enchentes e teve muitas de suas bibliotecas destruídas. Ela reforça que eles seguem buscando a captação de recursos para enviar 15 mil livros por todo o Brasil.

O Pró-Biblioteca III conta também com atividades de apoio à educação, eventos de incentivo à leitura presencial ou online. Além disso, a cada 12 bibliotecas enviadas, a empresa patrocinadora ganha um evento de contação de histórias, realizados em locais públicos e com acessibilidade.

O hub de projetos Nossa Biblioteca é criado pela Clic, empresa de projetos socioculturais com o objetivo de atenuar problemas sociais relacionados à educação, geração de renda e sustentabilidade em conjunto com as empresas privadas e públicas. A empresa oferece para qualquer organização a oportunidade de remanejar verbas de impostos para investir em educação e cultura por meio da Lei Rouanet ou através de investimento social privado. Até o final de 2025, a meta do hub é alcançar 175 mil livros entregues em todas as regiões do Brasil. Além do Nossa Biblioteca III, o hub conta com projetos como Pró-Biblioteca III, EcoLer, Ecoler II e o Bibliotecas RS, focado na recuperação de escolas afetadas pelas enchentes no Rio Grande do Sul.

