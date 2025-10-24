Corsan/Aegea é autuada por falhas no abastecimento de água em Erechim

A Agência Reguladora de Serviços Públicos Municipais de Erechim (Ager) notificou, nesta quarta-feira (22), a empresa responsável pelo abastecimento de água em Erechim, Corsan/Aegea, após constatar falhas graves no fornecimento do serviço durante os últimos meses.

A prefeitura alega que a cidade vem enfrentando interrupções seguidas no abastecimento por períodos superiores a seis horas. As informações são da assessoria de imprensa do município.

A Ager identificou cinco infrações consideradas graves: a falta de comunicação imediata à agência sobre as interrupções no abastecimento, a ineficácia das ações previstas no Plano de Contingência e Emergência do Sistema de Abastecimento de Água (SAA) de Erechim, falha em garantir o fornecimento de água durante os dias críticos, fornecimento de água com alteração do parâmetro na cor em virtude das interrupções (água suja) e ausência de equipamentos reserva para substituição imediata em situações de emergência. Como resultado, a empresa recebeu cinco autuações multas no valor de R$ 88.333,32.

De acordo com a Ager, a empresa não cumpriu com as obrigações contratuais e regulatórias, deixando de informar adequadamente sobre os problemas e de adotar medidas eficazes para minimizar os impactos à população. A agência reforçou que a falta de água por períodos prolongados é inaceitável e que medidas rigorosas serão tomadas para garantir a qualidade e a continuidade do serviço.

A prefeitura também informou que reclamações sobre com problemas no abastecimento devem ser endereçadas à Corsan/Aegea pelo número no 0800 646 6444 ou via WhatsApp (51) 99704-6644, exigindo o protocolo de atendimento. A Ager também está disponível para auxiliar pelo telefone (54) 3321-6501, WhatsApp (54) 99149-3554 ou e-mail ager@erechim.rs.gov.br tendo em mãos o protocolo fornecido pela Aegea/Corsan. A autarquia está localizada na Rua Pedro Alvares Cabral, 876, no Centro.