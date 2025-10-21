Erechim realiza encontro técnico sobre produção de nozes

O manejo da cultura da nogueira-pecã foi tema do encontro técnico que aconteceu nesta terça-feira (21) em Erechim, na Villa Trentin, e reuniu cerca de 50 produtores rurais, técnicos e especialistas para debater boas práticas de manejo, fertilidade do solo, sanidade e qualidade dos frutos, além de apresentar soluções para o aumento da produtividade.

A programação iniciou conduzida pelos técnicos da Emater/RS-Ascar Luiz Angelo Poletto e Antonio Carlos Leite de Borba, seguida de palestras de profissionais reconhecidos, como Diniz Fronza (UFSM), Carlos Alberto Flores (aposentado da Embrapa) e Rudinei de Marco (Eurocompany).

À tarde, os participantes visitaram a propriedade de Paulo Alberto Sonda, onde o grupo se divide em estações práticas, abordando manejo de solos, qualidade de frutas, uso de bioestimulantes, irrigação e produtividade.

O secretário adjunto de Agricultura, Abastecimento e Segurança Alimentar de Erechim, Tobias Biazi, destacou a importância do evento para o fortalecimento da cadeia produtiva local. “A nogueira-pecã tem grande potencial econômico e ambiental para nossa região. Promover momentos de capacitação como este significa valorizar o produtor e incentivar o desenvolvimento sustentável no campo, pois buscar conhecimento é sempre importante”, afirmou.

A gerente regional da Emater/RS-Ascar, Fernanda Tacca Angonese, ressaltou que a troca de experiências é essencial para o avanço técnico da cultura. “Temos observado o crescimento constante do interesse pela nogueira-pecã em Erechim e na região do Alto Uruguai. A Emater tem atuado junto aos produtores para qualificar o manejo e orientar sobre boas práticas que garantam qualidade e rentabilidade”, disse.

Em parceria com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, durante a atividade foi divulgado o Programa de Pagamento por Serviços Ambientais (PSA), que incentiva práticas sustentáveis e a preservação ambiental nas propriedades rurais. A diretora do PSA, Ariane Pasuch, ressaltou a importância de levar informações ambientais junto a esses encontros. “Assim conseguimos chegar a mais produtores, afinal o PSA busca reconhecer e valorizar quem contribui com a conservação da natureza, fortalecendo que meio ambiente e agricultura podem andar juntos”, ressaltou.

O encontro é uma realização da Emater/RS-Ascar, com apoio da Prefeitura de Erechim, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento e Segurança Alimentar, Banrisul, Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) e produtores locais.