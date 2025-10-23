Guaíba tem apresentação de peça teatral gratuita no domingo

A Mostra Cênica para Teatro-Fórum apresenta, neste domingo (26), às 18h30min, o espetáculo “A Mesa Está Posta”, A apresentação ocorre no Sindicato do Papel e Papelão (Rua Bento Gonçalves, 340 – Centro, Guaíba). A entrada é gratuita e a classificação é livre.

A peça retrata situações em que a realidade é colocada em julgamento, evidenciando contextos de injustiça e opressão. As histórias se desenvolvem ao redor de mesas, símbolo dos encontros humanos e das desigualdades sociais.

O espetáculo é resultado da 13ª edição do projeto Teatro de Fato – Curso Teatro do Oprimido, formação gratuita realizada pelo Grupo Comparsaria das Façanhas/Ponto de Cultura Espaço Livre Biguá. Criado pelo dramaturgo Augusto Boal, o método propõe um modelo cênico-pedagógico que busca transformar o espectador em “espect-ator”, estimulando a reflexão crítica e a participação ativa na cena teatral.

Nesta edição, o curso abordou jogos dramáticos, prática de roteiro, sonoplastia, confecção de figurinos e cenário, resultando na criação da Trupe do Improviso e na montagem de “A Mesa Está Posta”.



O elenco é formado por Fernanda Fáyetté, Caroline Konflanz, Lucas Leal, Brayan Fraga, Guilherme Vidal, Efraim Paiv, Josiane Santos, Ines Ackermann, Maria Pedroso, Mateus Alves Bitdinger, Murilo Nascimento, Luiza Verônica Ramirez da Silva, Saulo Laini, Kauany Silva, Nessa da Silva e Tiana Aparecida Riograndense.



A 13ª edição do projeto Teatro de Fato – Curso Teatro do Oprimido é uma realização do Ponto de Cultura Biguá, por meio da Associação Semente Solidária, com recursos de emenda impositiva da Prefeitura Municipal de Guaíba. Mais informações podem ser obtidas pelos telefones (51) 98196-2869 e (51) 99772-0951.