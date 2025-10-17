McDonalds inaugura primeira unidade em cidade do RS

A rede de fast food McDonalds inaugurou, na quinta-feira (16), mais uma unidade na Região Metropolitana de Porto Alegre. O novo restaurante, localizado na avenida Nestor de Moura Jardim, em Guaíba, será o de número 57 no estado. A inauguração representa a criação de mais de 60 novas vagas de emprego diretas, com foco na contratação de moradores da cidade.

O novo restaurante foi projetado para oferecer a melhor experiência a todos os clientes, combinando conforto, modernidade e tecnologia. Com capacidade para 60 pessoas, a unidade apresenta um design arquitetônico moderno, alinhado às últimas tendências globais da marca. Além disso, traz importantes iniciativas sustentáveis, como o reaproveitamento da água da chuva e do sistema de ar-condicionado, demonstrando o cuidado do McDonald’s com o meio ambiente e a eficiência dos seus processos.

“Estamos muito felizes em fortalecer nossa presença no Rio Grande do Sul, abrindo essa primeira unidade de Guaíba. A nova unidade não apenas oferece a experiência McDonald’s com conveniência e inovação, mas também reflete nosso compromisso em contribuir para o desenvolvimento local, gerando empregos e valor para a comunidade”, comenta Dorival Oliveira, VP de Franquias da Divisão Brasil da Arcos Dorados.

Para garantir a agilidade e conveniência, o restaurante oferecerá diversas opções de atendimento como totens de autoatendimento e balcão para pedidos no salão; drive-thru e o serviço de Peça e Retire via aplicativo e Delivery, permitindo que os clientes façam seus pedidos de onde estiverem.