Imbé realizará 3º Censo Socioeconômico Municipal

A prefeitura de Imbé, no litoral Norte do RS, realizará, a partir da próxima semana, o 3º Censo Socioeconômico Municipal, por meio do Programa Municipal de Cadastramento e Atualização Cadastral dos Habitantes. A pesquisa baseia-se na coleta de dados dos residentes fixos da cidade, a fim de sistematizar e manter atualizadas informações demográficas e socioeconômicas. Uma parte da pesquisa começou no início do mês, e cobriu a área litorânea da cidade, a fim de mapear as residências de veranistas. Agora, a prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Administração, está selecionando 30 agentes recenseadores para atuarem no restante da cidade durante 60 dias.

Com o censo, serão mapeados todos os bairros de Imbé, a fim de identificar suas demandas e adquirir um conhecimento abrangente e atualizado de seus residentes, incluindo suas características demográficas, socioeconômicas, educacionais, de saúde, de habitação e demais demandas vigentes.

A pesquisa é realizada anualmente desde 2022 e em maio deste ano entrou em vigor a Lei Municipal nº 2.526, que estabelece as normas, planejamentos e objetivos da realização da sondagem. “Nós criamos o censo para termos informações referentes aos habitantes e à nossa cidade, bairro por bairro. Dessa forma, nós sabemos a realidade do município e podemos fazer investimentos e aplicações de projetos nos lugares certos. Com isso, vamos conseguir ser mais precisos nos nossos investimentos e também nas demandas da população”, explica Edison Quadros, secretário de Governo de Imbé e responsável pela iniciativa.

Quadros destaca que a pesquisa já possibilitou identificar áreas que carecem de políticas públicas de educação, como o bairro Albatroz, na periferia de Imbé. Na região, muitos moradores são crianças e jovens, que não têm acesso a ambientes escolares e de lazer. “ Nós chegamos lá (no bairro) e conseguimos identificar que há uma quantidade de moradores que necessita de uma creche, de um centro esportivo e de uma escola e nós já providenciamos isso. O centro esportivo está sendo construído, mas nós já entregamos uma creche”, pontua o secretário.

Segundo Quadros, em 2023 o Censo Municipal contribuiu com a coleta de dados realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) na cidade, visto que o município possuía diversas informações dos residentes naquele ano. Neste ano, as pesquisas de campo iniciaram com seis supervisores e na última semana, outros 12 agentes, dos quais alguns já haviam trabalhado no censo nacional, foram incluídos. “Nós abrimos um processo seletivo e conseguimos contratar só 12 recenseadores. E agora abrimos uma seleção de currículos para selecionarmos mais, porque queremos chegar a um número de 30 recenseadores e na próxima semana eles serão treinados”, explica.

Para garantir a segurança dos moradores nessa etapa, o secretário afirma que no site da prefeitura há a identificação de todos os recenseadores e supervisores. Além disso, ele destaca que todos os formulários são feitos em tempo real e possuem georreferenciamento, assim como os agentes são monitorados remotamente. Dessa forma, o morador poderá verificar se estão chegando na sua residência. “Estamos utilizando, também, a estrutura da (Secretaria da) Saúde, que são os agentes de saúde. Hoje o município tem sete unidades de Saúde da Família (USF). E cada uma delas tem cinco agentes, que trabalham indo de casa em casa. Há, ao todo, 35 pessoas que já estão indo na frente dos recenseadores e dizendo que o censo irá passar”, completa.