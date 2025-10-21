JTI contrata temporários para safra 2026 em Santa Cruz do Sul

A JTI, empresa do setor de tabaco com atuação em Santa Cruz do Sul, no Vale do Rio Pardo, deu início a uma campanha de contratação de mão de obra temporária para a safra 2026.

De acordo com informações da companhia, as oportunidades apresentam a possibilidade de atuar em diferentes funções durante o período de safra. As vagas são temporárias e abertas a todas as pessoas interessadas em trabalhar na operação, independentemente de experiência prévia. A JTI avalia o perfil dos candidatos e direciona cada um para a posição mais adequada.

A empresa conta com uma infraestrutura que inclui centro de pesquisa, planta de processamento de tabaco, fábrica de cigarros, unidades de compra, centro de distribuição e filiais comerciais. As vagas são para atuação em Santa Cruz do Sul.

LEIA TAMBÉM: Inadimplência recua em Santa Cruz do Sul

As candidaturas podem ser feitas de forma online, pelo site br.indeed.com, buscando por "Vaga Safristas JTI 2026", pela página jtibrasil no Instagram, ou JTI Brasil Carreiras no Facebook. Presencialmente, as inscrições podem ser realizadas na JTI Processadora, localizada no Distrito Industrial de Santa Cruz do Sul, ou na HB Recursos Humanos, na rua Marechal Floriano, próximo à Padaria Pritsch.

A empresa tem um pacote de benefícios para colaboradores que incluem itens como Programa de Participação nos Resultados (PPR), bônus para retornantes da safra, vale-alimentação, refeição na empresa (café e almoço). auxílio-transporte, auxílio-farmácia, seguro de vida, assistência médica, odontológica e de enfermagem, auxílio-creche, entre outros.

A empresa, segundo informações de sua assessoria de comunicação, também reforça que a campanha de contratações temporáras "é também uma porta de entrada para futuras oportunidades efetivas, fortalecendo o vínculo com a comunidade e contribuindo para o desenvolvimento regional".