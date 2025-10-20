Bagé receberá recursos do programa Prato Gaúcho

O município de Bagé, na região da Campanha, foi selecionado para integrar o Programa Prato Gaúcho – iniciativa do Governo do Estado que busca fortalecer a segurança alimentar e nutricional da população em situação de vulnerabilidade social. Com a adesão ao programa, Bagé poderá receber R$ 380 mil em recursos estaduais, sendo R$ 140 mil destinados ao investimento na estrutura física do Restaurante Popular e R$ 168 mil para custeio do aumento no número de refeições diárias oferecidas à população.

A adesão do Município se deu por meio da Secretaria de Assistência Social, Trabalho e Direitos do Idoso (Smasi). Conforme o titular da pasta, Marlon Monteiro, o Restaurante Popular, atualmente, serve 250 refeições por dia. Com o novo aporte, a meta é ampliar esse número para 350 refeições diárias, acréscimo de 100 refeições por dia. A contrapartida do município é custear 50% do valor referente às novas refeições.

LEIA TAMBÉM: Avançam as obras do Centro de Perícias do IGP em Bagé

Segundo o secretário, o programa será executado em duas etapas: a primeira delas consiste na realização de melhorias e adequações no espaço físico do Restaurante Popular. A partir da liberação final dos recursos por parte do Governo do Estado, o município terá um prazo de até seis meses para executar as obras e melhorias que julgar necessárias. Já a segunda etapa inicia-se após esse período, com o início da ampliação do fornecimento das refeições, já com a nova capacidade operacional do restaurante.

O prefeito Luiz Fernando Mainardi também destacou a importância da inclusão no programa: “Essa é uma política pública concreta, que chega onde mais importa: no prato de quem precisa. Vamos garantir que esse investimento se transforme em mais atendimento, mais dignidade e mais cuidado com a nossa população. Nosso governo tem como prioridade combater as desigualdades e ampliar os serviços sociais”, ressalta o chefe do Executivo.