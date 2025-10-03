Avançam as obras do no Centro de Perícias do IGP em Bagé

A construção do novo Centro Avançado de Perícias do Instituto-Geral de Perícias (IGP), em Bagé, está na reta final. A obra, que conta com investimento total de aproximadamente R$ 3 milhões do governo do Estado, beneficiará as regiões da Campanha e da Fronteira Oeste.

Com 542 metros quadrados, a estrutura permitirá agilizar os atendimentos e resultados, ampliar a atuação pericial e oferecer atendimento de excelência à população, contemplando setores de perícia criminal, médico-legal, criminalística e identificação civil e criminal, além de garantir melhores condições de trabalho aos servidores.

A construção é composta por três blocos. Um deles receberá o Posto de Criminalística; outro abrigará o Posto de Identificação e o Posto Médico-Legal, com recepção e atendimento ao público; e o último será o necrotério.

O projeto inclui a construção de um estacionamento para viaturas e serviços, subestação de energia elétrica e depósito de resíduos, garantindo autonomia e segurança às atividades periciais e ambientais.

O novo edifício atenderá quatro municípios que integram a 7ª Coordenadoria Regional de Perícias (CRP) – Bagé, Dom Pedrito, Lavras do Sul e Aceguá – e outras quatro pertencentes à 3ª CRP – Hulha Negra, Pinheiro Machado, Candiota e Pedras Altas. A unidade servirá de modelo para o interior do Rio Grande do Sul, visto que engloba um Centro Avançado, que terá os três setores do IGP: os Postos de Identificação, Médico-Legal e de Criminalística.