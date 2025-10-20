Caxias do Sul realiza obra em rede de drenagem no bairro Floresta

A Prefeitura de Caxias do Sul, por meio da Secretaria Municipal de Obras (SMO), está executando uma travessia de rede de drenagem pluvial na Rua Antônio Montemezzo, esquina com a Rua Camilo Marcantonio, no bairro Floresta. O trânsito no local está bloqueado e a Fiscalização de Trânsito auxilia a trafegabilidade dos veículos. A Prefeitura recomenda que motoristas utilizem rotas alternativas até a liberação da via, que deve ocorrer no fim da semana, se as condições climáticas permitirem.

Os trabalhos, iniciados nesta segunda-feira (20), envolvem escavação em profundidade, realizada com o apoio de escavadeira hidráulica e caminhões, para a implantação de uma nova tubulação que ampliará a capacidade de escoamento das águas pluviais. A medida tem como objetivo reduzir pontos de acúmulo e prevenir alagamentos na região, especialmente nas proximidades da EPI do bairro Floresta.

Segundo o secretário de Obras, Lucas Suzin, a intervenção representa mais um passo no enfrentamento dos problemas de drenagem urbana. “Essas melhorias fazem parte de um trabalho contínuo que busca ampliar a capacidade de escoamento das águas e evitar transtornos causados pelas chuvas. É uma ação preventiva que reforça o compromisso da Prefeitura com a infraestrutura e com o bem-estar da comunidade”, destaca.

A intervenção integra o conjunto de ações da SMO voltadas à modernização das redes de drenagem urbana, garantindo maior eficiência e segurança para moradores e motoristas que trafegam pelo local.