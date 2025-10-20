Prazo para aderir ao Refis 2025 em Caxias do Sul encerra dia 30 de outubro

Vai até o dia 30 de outubro o prazo para que os contribuintes devedores em Caxias do Sul possam aderir ao Refis 2025 com desconto.

O programa oferece condições facilitadas com descontos de até 100% sobre multas e juros, parcelamento em até 120 vezes, possibilidade de dação em pagamento com imóveis e condições especiais para grandes devedores e entidades sem fins lucrativos.

podem ser feitos online, pelo site da Prefeitura - A prefeitura abriu em três sábados para facilitar o acerto de contas. Entretanto, a equipe da Receita informa que tanto o pagamento à vista, quanto a opção pelo parcelado,, pelo site da Prefeitura - www.caxias.rs.gov.br

Segundo a Receita municipal, 23% dos parcelamentos, cerca de 4.500 parcelamentos, já foram feitos na forma online. O titular da pasta, Micael Mauren, defende que somente em casos específicos como grandes devedores, débitos suspensos, espólios, dação em pagamento, associações sem fins lucrativos e parcelamentos que exigem procuração sejam resolvidos presencialmente. "Pedimos também para a população não deixar para o último dia", salienta o titular da autarquia, Micael Maurer.

Até o momento, com o Refis foram arrecadados pouco mais de R$ 22 milhões e negociados cerca de R$ 46 milhões em Caxias do Sul