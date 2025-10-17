Defesa Civil de Nova Petrópolis realiza pesquisa sobre riscos de desastre

A Defesa Civil do Rio Grande do Sul, em uma iniciativa da Casa Militar, convida os moradores de Nova Petrópolis a participar da pesquisa "Percepção de Riscos de Desastres Naturais Pela População Gaúcha". O prazo para responder ao formulário se encerra no dia 23 de outubro.

O objetivo do levantamento é traçar um diagnóstico sobre como os cidadãos percebem os riscos de desastres e quais são os canais de comunicação mais eficazes para a disseminação de alertas e orientações. As informações coletadas permitirão que a Defesa Civil estadual aprimore suas estratégias, ações e protocolos, garantindo que as informações compartilhadas sejam de qualidade e cheguem em tempo hábil para a tomada de decisões que podem salvar vidas. As informações são da assessoria de imprensa da prefeitura.

A iniciativa está alinhada com a Política Estadual de Proteção e Defesa Civil (Pepdec) e com diretrizes internacionais, como o Marco de Sendai e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU. Dentre os principais objetivos do projeto, destacam-se o desenvolvimento de uma consciência estadual de proteção, a promoção da cultura de autoproteção e o fortalecimento da comunicação de riscos.

Para participar, basta acessar o formulário online com link disponível no site oficial da Prefeitura de Nova Petrópolis, e preencher os dados necessários.