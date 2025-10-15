Nova Petrópolis recebe Mostra de Cinema de Animação Tcheco

A magia e a inventividade do cinema tcheco tomarão conta de Nova Petrópolis em outubro e novembro. A Mostra de Cinema de Animação e Fantasia “Nas Asas da Imaginação Tcheca” chega à cidade com cinco sessões gratuitas, no Espaço Sicredi Nova Petrópolis, nos dias 16, 23, 30 de outubro e 5 de novembro, às 19h30, além de uma sessão especial dedicada ao público infantil no dia 25 de outubro, às 15h. A mostra tem a apresentação do Consulado Geral da República Tcheca em São Paulo, CzechArte, Associação dos Descendentes de Imigrantes da Boêmia (ADIB) e Sicredi Pioneira.

A iniciativa integra a programação do 2º Festival Tcheco no Brasil e oferece ao público uma rara oportunidade de conhecer obras-primas do cinema fantástico e da animação produzidas na então Tchecoslováquia, país que marcou gerações com sua originalidade estética e poética. O evento ocorre no ano que marca a comemoração dos 150 Anos da Imigração Boêmia no Rio Grande do Sul e 105 Anos de Relações Diplomáticas Tchéquia - Brasil.

A mostra reúne cinco longas e quatro curtas-metragens, assinados por mestres reconhecidos mundialmente, como Karel Zeman, Jiří Trnka e Hermína Týrlová, nomes que influenciaram grandes diretores e animadores de todo o mundo. Parte da programação é especialmente indicada para crianças e famílias, oferecendo filmes que combinam delicadeza, imaginação e humor.