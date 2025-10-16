Árvore caída desde 1976 ganha função essencial em Taquari

O Departamento Municipal de Meio Ambiente de Taquari fez uma vistoria detalhada sobre o tronco da árvore caída na Lagoa Armênia, que está fitossanitariamente comprometida, para avaliar a situação e os possíveis riscos à população. Há quase cinco décadas, a tipuana caiu após um temporal, ficando uma parte submersa e passou a fazer parte da paisagem da Lagoa Armênia, chamando a atenção de quem frequenta o local.

De acordo com o levantamento, a árvore, conhecida popularmente na cidade como "árvore caída" desempenha um papel ecológico importante no ecossistema da lagoa, afirma a coordenadora do departamento, Marília Juliano de Souza. O tronco, parcialmente submerso e exposto, tem servido de abrigo e suporte para tartarugas aquáticas, que utilizam o local para se aquecer ao sol — comportamento essencial para a regulação térmica desses animais.

Com base nisso, o departamento orientou pela manutenção da estrutura no local, com algumas medidas de segurança e preservação, como a adequação da base do tronco para que funcione como contenção natural; monitoramento periódico da estabilidade e da interação da fauna com a estrutura e a instalação de cercamento ou sinalização, evitando que pessoas subam ou utilizem o tronco.

Segundo o departamento, a decisão reflete cuidado com a sustentabilidade e o respeito à biodiversidade urbana, valorizando a convivência harmônica entre a população e a fauna silvestre. Nesta semana, o Departamento de Limpeza Urbana trabalhou no cercamento e ajardinamento da área do tronco da árvore, com a colaboração da comunidade.

Conforme relatos da comunidade, a tipuana caiu durante um temporal em setembro de 1976, permanecendo parcialmente submersa, e foi mantida da mesma forma no mesmo local, tornando-se um marco visual da paisagem da lagoa e afetivo da comunidade. Muitas pessoas guardam fotografias feitas na árvore caída da Lagoa Armênia.