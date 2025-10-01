Concurso escolhe a maior árvore de erva-mate do Rio Grande do Sul

O Rio Grande do Sul conheceu, nesta quarta-feira (1), o maior exemplar de erva-mate do estado: a vencedora do 2º Concurso Árvores Gigantes tem 2,22 metros de circunferência e está localizada na propriedade de Janice Muliterno Adamy, em Caseiros, no Nordeste Gaúcho.

O segundo lugar foi para Claudete Lanjevicz, do município de Barão do Cotegipe, no Alto Uruguai, com uma árvore de erva-mate de 2,10 metros de circunferência e o terceiro lugar também ficou com Janice Adamy, de Caseiros, com um exemplar de 2,07 metros de circunferência. Ao todo, a segunda edição do concurso contou com 41 inscrições, de 23 municípios.

A iniciativa, lançada em março, durante a Expodireto Cotrijal, se propôs a encontrar árvores que conseguiram viver por muito tempo e, por consequência, tenham uma carga genética resistente ao clima, doenças e pragas. Em 2025, a espécie escolhida foi a erva-mate, símbolo do Rio Grande do Sul, que atualmente conta com cinco polos ervateiros espalhados pelo território.