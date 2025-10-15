Festival Santa Rosa em Cena reunirá 13 espetáculos teatrais gaúchos

Durante os dias 26 e 29 de novembro, o município de Santa Rosa, na Fronteira Noroeste, será palco da primeira edição do Festival Santa Rosa em Cena, um evento cultural que reunirá 13 grupos de diversas regiões do Estado para apresentarem suas peças teatrais no Teatro Sesc Santa Rosa. O evento, que contará com espetáculos de gêneros variados, como drama e comédia para adultos e crianças, tem como premissa valorizar a produção artística local e promover o acesso gratuito ao teatro para toda a comunidade santa-rosense.

O ex-secretário de Cultura e produtor cultural Anderson Farias explica que o evento sucede o antigo festival de teatro Cena Viva de Santa Rosa, fundado com investimentos municipais em 2013 e interrompido em 2018. A fim de retomar seu legado, Farias conta que inscreveu o projeto na Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (Pnab), que tem como objetivo fomentar a cultura em todos os estados e municípios brasileiros. “Eu sempre fiquei com vontade de retomar esse projeto, porque tenho um carinho muito grande por ele. Eu sei o quanto isso contribuiu para a cena cultural da cidade, esse intercâmbio de vir gente de outros lugares para mostrar o seu trabalho. Quando surgiu a oportunidade de inscrever um projeto na Pnab do Estado, eu o encaminhei. Nós tivemos a sorte e a competência de ter sido um dos selecionados. Isso viabilizou, então, a retomada do festival”, conta.

Ele explica que, apesar do nome do projeto ter sido modificado devido ao seu caráter independente, sua organização permanece a mesma. Os recursos destinados ao festival foram de R$ 100 mil, o que viabiliza custear passagens e estadias dos atores, assim como prêmios em dinheiro. “A grande diferença é que essa edição do Santa Rosa em Cena prioriza artistas gaúchos, porque quando nós inscrevemos o projeto, estávamos ainda vivendo muitos reflexos de toda aquela crise climática que assolou o Estado (em maio de 2024). Então, um dos objetivos, além de criar toda essa parte do intercâmbio cultural e de promover o teatro como um todo, é também valorizar o teatro que é feito no Rio Grande do Sul”, pontua Farias.

O projeto recebeu, ao todo, 52 inscrições de grupos de todo o Estado. Destes, 13 foram selecionados, sendo sete da categoria Adulto e seis da categoria Infantil. Os grupos vêm de cidades da Fronteira Oeste, do Norte, do Centro, do Sul e do Litoral Norte. “ Todos os grupos têm uma ajuda de custo para poder vir para cá, que é de R$ 1 mil. Além disso, um corpo de avaliadores vai avaliar essas obras e vai distribuir prêmios. As categorias para adulto e infantil são: melhor espetáculo, que receberá um valor de R$ 3.850, depois há melhor direção, ator e atriz, coadjuvante, cenografia, iluminação, sonoplastia, figurino e maquiagem. Cada um desses pagará o valor de R$ 300, além de um troféu”, explica.

Para o produtor, o retorno do evento é importante e relevante para o cenário cultural na cidade. “Quando a cultura oferece esse tipo de ação, ela traz luz a um segmento muito importante e isso, sem dúvida alguma, reflete nesse movimento, inclusive de pessoas de outras regiões, que a cidade acaba tendo. Santa Rosa tem uma história muito legal ligada à cultura. A gente acredita que ela é imprescindível, faz parte e é necessária para movimentar vários segmentos, tanto no aspecto econômico, mas principalmente nesse aspecto cultural”, avalia.

As apresentações ocorrem ao longo dos dias 26, 27 e 28 de novembro para os públicos infantil e adulto, entre às 8h e às 22h. No sábado (29), haverá a Feira Cultural do Santa Rosa em Cena, às 14h, e a solenidade de premiação e encerramento iniciará a partir das 20h. A entrada ao evento é franca e por ordem de chegada. Os ingressos podem ser adquiridos através do Instagram @santa_rosa_em_cena. Demais informações sobre as peças podem ser acessadas através do site santarosaemcena.com.