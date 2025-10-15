Alvorada anuncia a abertura de uma unidade de saúde animal

O prefeito de Alvorada, Douglas Martello anunciou a criação da Unidade de Saúde Animal na cidade da Região Metropolitana, primeiro espaço público do município totalmente dedicado ao atendimento veterinário gratuito. A nova estrutura entrará em funcionamento em 28 de outubro, junto à Unidade de Vigilância em Zoonoses (UVZ), na rua Carlos Chagas, 86, bairro Tijuca.

Conforme o prefeito, este é um avanço histórico na política de bem-estar animal da cidade. “Essa nova unidade é um marco para Alvorada, reforçando nosso compromisso em construir uma cidade mais justa, acolhedora e com respeito à vida em todas as formas”, destacou.

Administrada pela Secretaria de Meio Ambiente, a unidade funcionará de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, com atendimentos agendados. No local, serão oferecidas consultas veterinárias e cirurgias de baixa complexidade, como castrações, retirada de nódulos e suturas de ferimentos.

“A criação da unidade mostra o quanto a cidade vem avançando no cuidado com os pets e na conscientização sobre o bem-estar animal. Nosso objetivo é oferecer um atendimento humanizado e acessível para toda a comunidade”, afirmou o secretário adjunto de Meio Ambiente, Cristiano Holstein.

Os serviços serão gratuitos e abertos à população, bastando apresentar documento de identidade e comprovante de residência em Alvorada.