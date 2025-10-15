Parque do Palácio é um reduto de preservação ambiental em Canela

Há cerca de um mês, a Assembleia Legislativa aprovou a doação do terreno onde está situado o Parque do Palácio ao município de Canela. A importância ambiental do local é um dos principais pontos a serem preservados. Para biólogos e outros estudiosos do tema, o principal motivo que faz o espaço de nove hectares ser tão especial é o fato de ser remanescente de dois ecossistemas frágeis - Mata de Araucárias e Campos de Cima da Serra - e possuir fauna silvestre e vegetação de regeneração lenta, que não se encontra mais em meio às cidades devido ao crescimento populacional.

O Parque do Palácio está localizado em uma porção do terreno que pertence ao governo estadual, em uma área total de 23 hectares, com um curso d’água que divide toda a extensão em duas partes. Na porção frontal, desde a Praça das Nações até o lago, está o parque; e, na outra parte, o Palácio das Hortênsias - casa de veraneio do governador. De acordo com registros documentais e informações veiculadas pela imprensa canelense, após solicitações da comunidade, Secretaria de Meio Ambiente e intermediação do então secretário estadual de Turismo, Milton Zuanazzi, o terreno foi cedido à Canela para instalação de um parque urbano em 1999, em uma área de nove hectares.

De acordo com a Secretaria de Meio Ambiente e Urbanismo de Canela, após a cessão, foi desenvolvido projeto para transformar o terreno em um parque urbano, a fim de que a comunidade tivesse uma área para atividades físicas e de lazer. Com o tempo, ambientalistas passaram a observar a relevância ambiental daquele lugar, onde podem ser avistados animais raros e encontradas vegetações bastante sensíveis. “É o único parque linear urbano que existe em Canela e possui uma função biológica importantíssima de ser um reservatório e captar água da chuva, com potencial de impedir alagamentos como os que vimos no Rio Grande do Sul em 2024. Então, ter esse remanescente, um dos últimos núcleos dos Campos de Cima da Serra em zona urbana, é ter uma joia”, destaca o biólogo e secretário-adjunto de Meio Ambiente, Esthalin Moreira.



Outro aspecto de grande relevância no Parque do Palácio é a presença da fauna. Ali podem ser encontrados animais ameaçados de extinção, como o papagaio-charão, a gralha-azul, o papagaio-de-peito-roxo (espécies importantes para a dispersão dos pinhões) e o grimpeiro. Há ainda registros de puma, além de diversas espécies que utilizam a área tanto durante períodos migratórios quanto como corredor de passagem.