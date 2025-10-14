UCPel inaugura hospital de simulação pioneiro no RS

A Universidade Católica de Pelotas (UCPel) inaugurou o Hospital de Simulação – HSim. O espaço é o primeiro do Rio Grande do Sul dedicado exclusivamente à simulação realística voltada ao ensino, treinamento e pesquisa na área da saúde.

Com tecnologia de ponta, o HSim foi projetado para proporcionar experiências imersivas e realistas a estudantes, professores e profissionais, contribuindo diretamente para a formação qualificada e segura dos futuros profissionais da saúde. As obras no espaço iniciaram em março de 2024.

Com 1.100 m² de área construída, o HSim recebeu um investimento de cerca R$ 10 milhões, provenientes de recursos próprios da universidade. A estrutura conta com 11 salas de simulação completa e três salas de habilidades.

Os ambientes reproduzem com fidelidade diferentes setores de um hospital, como centro cirúrgico, UTI, consultórios e enfermarias. Cerca de 40 professores estarão à disposição para o ensino. O espaço dispõe ainda de 107 manequins, entre modelos automatizados, semi-automatizados e não automatizados, além de equipamentos eletromédicos e todo o enxoval de um hospital.

O hospital incorpora o Laboratório de Simulação Realística, o SimLab UCPel, criado com o objetivo de aproximar o ensino acadêmico da realidade prática dos serviços de saúde. Ao longo dos anos, o laboratório se tornou um importante diferencial na formação dos estudantes dos cursos da área da saúde, ao permitir o desenvolvimento de habilidades técnicas.

Com a criação do HSim, o laboratório é ampliado e transformado em uma estrutura ainda mais completa e inovadora, potencializando seu alcance e capacidade formativa. O projeto do curso de Medicina da universidade, do Laboratório de Simulação, Usabilidade e Avaliação de Tecnologias para Saúde, em parceria com a Lifemed, realiza a avaliação de segurança no uso de equipamentos eletromédicos produzidos pela indústria da saúde, conforme as normativas da Anvisa. A iniciativa integra o programa InovaRS do governo do Estado do Rio Grande do Sul e seguirá oferecendo esse trabalho a outras empresas da região.

O reitor José Carlos Pereira Bachettini Júnior lembrou que o sonho coletivo hoje é uma realidade. “Cada passo foi guiado pelo compromisso de ensinar e atender com qualidade — princípios que sempre orientaram o nosso projeto”, celebrou.