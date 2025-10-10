Canela vai ganhar residencial voltado ao público sênior

O novo empreendimento de saúde de alto padrão em Canela, o bairro planejado Serra Life, que está sendo construído desde abril na Serra Gaúcha, ganhará um novo espaço complementar, o residencial Atrium by São Pietro Sênior . O local faz parte de um espaço de saúde integrado, cujo objetivo é oferecer cuidados completos às pessoas idosas. Nesta etapa das obras do projeto principal, o hospital Pompéia Pryme, estão sendo levantadas as estruturas de suas torres e a previsão de entrega é para o primeiro trimestre de 2028.

Com investimentos de R$ 30 milhões e localizado em uma área de 172 mil metros quadrados, o bairro planejado está sendo construído pela Novalternativa Incorporadora. De acordo com o diretor da construtora, Fernando Bassani, o complexo hospitalar contará com 45 leitos privativos e 30 semiprivativos, dez leitos de UTI, seis salas para cirurgias, dez salas de quimioterapia, quatro salas de ultrassom e duas salas de raio X, além de salas de ressonância, tomografia e mamografia. “O hospital terá 16 mil metros e a operação da saúde será feita pelo grupo Pompéia, de Caxias do Sul, o operador hospitalar e responsável pela parte clínica do empreendimento”, afirma Bassani.

O espaço residencial sênior, que possuirá 171 unidades, tem previsão para iniciar suas obras em 2026 e deverá ser entregue à população até 2029. O local será construído em uma área de 17 hectares, próxima à rodovia ERS-235, que interliga as cidades de Gramado e Canela.

No residencial serão oferecidos cuidados especializados, além de diversas áreas de lazer, como salas de cinema, spa, piscina, tratamento de beleza e áreas para a prática de esportes. “ A gestão será do grupo San Pietro, de Porto Alegre, e o local será destinado à ocupação de pessoas da terceira idade que queiram ou precisem morar perto de um complexo hospitalar, que possam residir em uma área com toda a infraestrutura, todo tipo de coordenação técnica. O espaço atinge todo tipo de público que tenha ou não dependência. Porque há pessoas que não são dependentes, mas precisam ter algum tipo de controle, ter suas condições clínicas analisadas uma vez por semana, ou queiram receber um tratamento diferenciado, que gostem de conviver com um grupo da mesma idade para poder ter um padrão de vida melhor”, explica o diretor.

Ele aponta que a cidade foi escolhida após a avaliação de que na região não havia um equipamento especializado na área da saúde privada. “Nós optamos por Canela por ter esse imóvel entre os dois municípios (Gramado e Canela). É um imóvel da própria empresa, que facilita o acesso de todos os usuários, moradores e turistas das duas cidades, porque está praticamente direcionado no meio delas. Também é muito próximo de Caxias do Sul, que é a base do grupo hospitalar Pompéia. Ou seja, para algum procedimento que não possa ser realizado ali, também poderia ser feito em Caxias. Então, a escolha do local foi muito mais direcionada por isso, porque nós vimos que há uma necessidade muito forte de haver um tipo de serviço de saúde privada que a Serra Gaúcha não dispõe”, afirma.

Além do residencial, projetos futuros são analisados pela empresa, como uma escola de ensino médio e técnico, que deverá ter seu projeto desenvolvido entre o segundo semestre de 2026 e o primeiro semestre de 2027. “Como toda atividade econômica das regiões se balizam em três pontos principais, que são saúde, educação e economia, nós começamos a avaliar as características e as opções de educação que a Serra Gaúcha dispõe da atividade privada. E nós vimos que é também uma possibilidade de trazer um núcleo de educação privado para atender uma demanda de alunos do segundo grau. Também porque o grupo Pompéia possui cursos regulares técnicos de formação. Há cursos de residência médica em algumas especialidades e nós temos a convicção que vamos conseguir fazer com que esse tipo de serviço seja prestado também em Canela”, completa Bassani.