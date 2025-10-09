Lajeado chama nova empresa para coleta de lixo após desclassificações

A prefeitura de Lajeado convocou a empresa Ra Construtora Ltda., de Tianguá, Ceará, classificada em terceiro lugar no processo licitatório da coleta de resíduos sólidos do município, realizado em 18 de setembro. A convocação ocorre após a desclassificação das empresas classificadas em primeiro e segundo lugares, em razão de inconsistências na documentação referente às propostas apresentadas.

A terceira colocada, a Ra Construtora, terá prazo de 24 horas para entregar a proposta readequada ao valor do último lance, acompanhada da planilha orçamentária e da memória de cálculo. Os documentos de habilitação serão solicitados somente após a análise e aceitabilidade da proposta.

O município tenta resolver a questão da coleta de lixo com uma nova empresa. Com o novo contrato, haverá ampliação de uma para três equipes dedicadas ao serviço, instalação de 41 ecopontos (ponto de recebimento de entrega voluntária de materiais recicláveis) de pequeno porte em escolas municipais e de sete ecopontos em praças e parques principais.

Além disso, está prevista a criação de ações permanentes de educação ambiental, com profissional da própria empresa atuando em escolas e associações de bairro e a distribuição de embalagens plásticas para facilitar a separação do lixo seco.