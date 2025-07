Estudo técnico sugere melhorias na coleta de lixo em Lajeado

A empresa Azimute San, contratada pela prefeitura de Lajeado para realizar um diagnóstico dos serviços de coleta, apresentou um estudo técnico nesta semana com propostas para tornar o sistema de recolhimento de lixo mais eficaz e adequado às necessidades da cidade. A iniciativa faz parte dos esforços do município em qualificar os serviços públicos, aumentar a reciclagem e promover a sustentabilidade. A nova proposta foi apresentada para os vereadores e ao Ministério Público, no auditório da Secretaria de Meio Ambiente, Saneamento, Sustentabilidade e Bem-Estar Animal.

Durante o evento, foi apresentado um diagnóstico e foram detalhadas alternativas para o recolhimento de resíduos sólidos orgânicos e coleta seletiva. O estudo foi elaborado a partir da análise dos dados atuais de geração de resíduos, rotas de coleta, volume recolhido e demandas identificadas no município. O trabalho também trouxe referências de boas práticas de outras cidades do Brasil e que podem se adequar a realidade local.

Entre as propostas abordadas no estudo, estão a criação de um projeto piloto para adoção de 500 contêineres na região central da cidade, que poderá ser expandido mediante demanda, melhorias na coleta seletiva, com um trabalho específico de educação ambiental, redefinição de rotas, dias e frequência de coleta e o pagamento de valores aos trabalhadores 20% acima do piso da categoria, de forma a atrair e reter mão de obra, dentre outras.

Foi aberto ao Legislativo o prazo de sete dias para eventuais sugestões. Após esse prazo, a administração municipal em parceria com a consultoria contratada, dará andamento nos trâmites necessários para a nova licitação, que irá definir a nova empresa para substituir as atuais prestadoras de serviço contratadas de forma temporária. Conforme a prefeita, Gláucia Schumacher, a revisão do sistema busca garantir um serviço mais eficiente, e o próximo passo será a elaboração da licitação definitiva, ainda sem data para ocorrer.