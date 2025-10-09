Imply vai investir R$ 20 milhões em planta de Santa Cruz do Sul

A Imply Tecnologia anunciou um novo marco em sua trajetória de crescimento. Com investimento aproximado de R$ 20 milhões, a empresa avança na modernização de seu Parque Tecnológico em Santa Cruz do Sul (RS), inaugurando o novo Centro de Inovação e Pesquisa Tecnológica e dando início a uma nova expansão de 4.100 m², que contempla o setor de mecânica e uma nova linha de pintura.

Com essa etapa, o complexo atingirá 20 mil m² de área construída, reforçando a capacidade da companhia de criar tecnologias de ponta em hardware, software e novos produtos.

“Ao longo de 22 anos, realizamos investimentos consistentes em nosso Parque Tecnológico, instalado em localização estratégica no acesso de Santa Cruz do Sul. Valorizamos cada detalhe de design e conforto para nossos quase 500 colaboradores e seguimos contribuindo para o desenvolvimento de Santa Cruz do Sul, do Rio Grande do Sul e do Brasil, com produtos e soluções tecnológicas inovadoras presentes em todos os estados brasileiros e em mais de 125 países”, disse o CEO e fundador, Tironi Paz Ortiz, em informativo enviado pela empresa.

Em 3 mil m² adicionais, o novo Centro de Inovação será um espaço dedicado à pesquisa e ao desenvolvimento de soluções alinhadas às demandas atuais e futuras do mercado. Além de fomentar novos projetos, o espaço terá papel fundamental na promoção da cultura criativa dentro da companhia e na integração com universidades e outros atores do ecossistema tecnológico.

Para o gerente de Inovação, Fernando José Stanck, “a inovação vai muito além do desenvolvimento de novos produtos, ela envolve cultura, processos e a forma como enfrentamos desafios”. Presente em mais de 125 países e com quase 500 colaboradores, a Imply Tecnologia mantém a inovação como pilar estratégico desde a sua fundação. O Parque Tecnológico da empresa, que ocupa uma área de mais de 180 mil m², conta com arquitetura ecossustentável.