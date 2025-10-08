Pareci Novo se destaca como polo floricultor no RS

A cidade de Pareci Novo, no Vale do Caí, consolidou-se como um dos principais polos produtores e atacadistas de flores e plantas do Rio Grande do Sul. Com 246 produtores e um volume estimado de 2,2 milhões de unidades de plantas e flores produzidas em 2024, o município tem na floricultura uma das atividades centrais da sua economia. O setor representa 18,9% do Produto Interno Bruto (PIB) local, que foi de R$ 136,4 milhões em 2021, segundo dados do Departamento de Economia e Estatística (DEE) do Rio Grande do Sul.

A atividade floricultora começou a se estruturar na cidade ainda nos anos 1950, a partir de experiências realizadas no antigo Seminário Jesuíta, tradicional prédio que integra o patrimônio histórico do município. "Ali surgiram os testes e as primeiras especificidades do plantio e produção de flores. A partir disso, a produção foi se diversificando, criando a estrutura que temos hoje", explicou o secretário municipal de Agricultura, Gelci Mello.

Atualmente, o município concentra tanto a produção quanto a distribuição atacadista para o Estado. A localização estratégica — próxima à Região Metropolitana de Porto Alegre e a centros urbanos como Caxias do Sul, Bento Gonçalves e Lajeado — facilita a logística. "Nós vendemos para todo o Estado e também recebemos flores de outras regiões, quando necessário. Há uma concentração de atacadistas em Pareci Novo, e a distribuição ocorre tanto no Ceasa, em Porto Alegre, quanto por rotas próprias de caminhões que atendem todas as regiões", afirmou Mello.

As espécies mais procuradas continuam sendo as tradicionais, como antúrios, violetas, orquídeas, crisântemos e kalanchoes, usadas tanto para presente quanto para homenagens. Também se destaca a produção de flores de jardim e forração — como amor-perfeito, petúnias, cravinas, tagetes, onze-horas e lavandas — além de temperos e chás. Cada caixa de produção contém, em média, 15 unidades. Desde a pandemia, a venda de folhagens de interior tem crescido entre os consumidores mais jovens, que buscam montar ambientes no estilo "urban jungle", salientou o secretário.

De acordo com o Levantamento Expedito da Floricultura 2024 da Emater/RS, o Rio Grande do Sul conta atualmente com 554 produtores de flores. "O estudo mostrou o potencial da atividade como geradora de renda e mão de obra. Há espaço para expansão, especialmente com a ampliação do cultivo em estufas, que permite mais controle climático e melhor produtividade", disse o engenheiro agrônomo Gervásio Paulus, que conduziu a pesquisa.

A floricultura local tem forte base familiar em Pareci Novo, com 99% dos produtores atuando nos seus próprios locais. Segundo Mello, a administração municipal mantém políticas de incentivo ao setor. Outro investimento do município é o programa Pareci Mais Energia no Agronegócio, que busca modernizar a infraestrutura elétrica rural para atender a demanda crescente por sistemas de irrigação, climatização e controle de luminosidade nas estufas.

As enchentes que atingiram o Vale do Caí em 2023 e 2024 impactaram de forma limitada a produção de flores, já que grande parte das estufas está localizada em áreas mais altas. "Houve perdas pontuais em viveiros a céu aberto, mas não foi um prejuízo generalizado como ocorreu em outras culturas agrícolas", explicou.

Nos últimos anos, a diversificação de espécies e o aumento do consumo de plantas ornamentais impulsionaram a demanda e fortaleceram a cadeia de valor local. A combinação de tradição, infraestrutura logística e incentivos municipais consolidou Pareci Novo como um dos principais polos da floricultura gaúcha.