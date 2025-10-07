Exposição aérea gratuita movimenta Santa Maria no sábado

A cidade de Santa Maria recebe a Expoaer 2025, no sábado (11), promovida pela Base Aérea de Santa Maria. O tradicional evento aeronáutico tem como objetivo aproximar a comunidade da Força Aérea Brasileira (FAB) e proporcionar um dia de integração, conhecimento e lazer.

Os portões da Base Aérea serão abertos às 10h, e até as 18h os visitantes poderão conferir de perto aeronaves, viaturas de combate, exposições institucionais e atividades desenvolvidas pela FAB e por outras instituições civis e militares parceiras. A programação inclui ainda apresentações da Banda de Música do Exército, demonstrações dos Cães de Guerra, praça de alimentação e tendas informativas.

A entrada é gratuita e não requer ingresso prévio, porém está sujeita à lotação limitada. Como gesto de solidariedade, o público é convidado a participar da entrada solidária, doando um quil de alimento não perecível. As doações são voluntárias e serão destinadas a instituições cadastradas no programa Mesa Brasil do Sesc.

O estacionamento será gratuito para carros e motos, com acesso de veículos permitido até as 16h, conforme a disponibilidade de vagas. As linhas de ônibus serão reforçadas conforme a demanda.