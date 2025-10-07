Quatro décadas de tradição: Natal Luz prepara novidades para 2025

Considerado o maior evento natalino do Brasil, o Natal Luz de Gramado, que ocorre na Serra Gaúcha entre os meses de outubro a janeiro, chega a sua 40ª edição este ano. Para celebrar o festejo, a organização do evento pretende resgatar a memória das quatro décadas de história através das decorações, músicas e espetáculos e surpreender o público com atrações inéditas, que iniciam a partir do dia 23 de outubro na cidade e encerram no dia 18 de janeiro de 2026. A estimativa é receber ao menos 2,8 milhões de turistas em 88 dias de programação, que contará com 37 desfiles e atrações diárias em diversos pontos de Gramado.

Com investimento de aproximadamente R$ 37 milhões, o evento implantou outras novidades, como o espetáculo de ilusionismo, que ocorrerá no Palácio dos Festivais e o Caminho de Luzes, que acontecerá todas as quintas-feiras a partir das 19h na Praça das Etnias, onde está instalada a Vila de Natal. No local, corais irão receber o público e haverá distribuição de velas para que os visitantes refaçam o caminho que deu origem ao evento.

Rosa Helena Volk, presidente da Gramadotour, conta que o evento mantém sua essência ao longo de quatro décadas, visando valorizar os gramadenses, assim como o seu potencial artístico e cultural. Um dos legados do Natal Luz, segundo Rosa Helena, é ter modificado a celebração natalina em grande parte dos municípios brasileiros. “São três meses que a nossa gente fica envolvida na realização do Natal. Ele é essencial para o desenvolvimento social, cultural e econômico da nossa cidade, da nossa região e do Estado. Durante a realização do Natal Luz, 67% das pessoas que chegam no aeroporto Salgado Filho vêm para Gramado. E de acordo com a nossa pesquisa de perfil de público, 80% vem pela primeira vez a Gramado e 97% vem exclusivamente motivada para conhecer o Natal Luz”, afirma a presidente.

Além disso, ela conta que a equipe, composta por 2,4 mil pessoas, está se organizando desde novembro de 2024, e destaca que nenhuma das peças de decoração expostas na cidade são alugadas, mas sim projetadas pela equipe. “É uma decoração própria, especificamente feita para nossa cidade, para cada local, para cada espaço. E os espetáculos que as pessoas veem, são espetáculos criados especialmente para o Natal Luz. Todas as apresentações de artistas, de espetáculos, de esquetes, de shows, de artistas, cantores e atores são de Gramado e da região. Não tem nada que venha de fora para ser apresentado aqui”, diz.