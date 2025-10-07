Torres terá 1,9 mil vagas de estacionamento rotativo

Os veranistas e moradores de Torres, no litoral Norte do RS, vão se deparar, a partir do mês de novembro, com um novo elemento nas ruas centrais da cidade: o estacionamento rotativo, com 1.400 vagas para automóveis, e outros 505 espaços com pagamento isento para pessoas idosas e com deficiência, e para o estacionamento de motocicletas.

No momento, a Rizzo Parking, empresa que fará a operação do sistema, batizado de Roda Torres, está realizando a pintura das vagas e instalação de sinalização, além do cadastramento da rede credenciada e instalação de totens para a compra dos tíquetes, processo que começou com atraso devido à sequência de dias chuvosos. A operação acontece para que, em 14 de outubro, ou seja, a próxima quarta-feira, ocorra o início da campanha educativa, que durará cerca de um mês antes do início efetivo da cobrança do estacionamento no município, prevista para 17 de novembro.

As tarifas serão de R$ 2,00 para 1 hora, R$ 4,00 para 2 horas, R$ 10,00 para 3 horas e R$ 20,00 para 4 horas. Motoristas que não utilizarem o tíquete de estacionamento terão até 48 horas para regularizar a situação mediante pagamento do Aviso de Irregularidade no valor de R$ 16,00, procedimento também aplicado a quem ultrapassar o tempo adquirido. O procedimento também se aplica a quem exceder o período contratado, independentemente de isenções.

O funcionamento do estacionamento variará conforme a época do ano. Na baixa temporada, o sistema operará de segunda a sábado, das 9h às 18h, e na alta temporada, entre 15 de dezembro e 15 de março, o horário se estenderá até as 19h. As vagas estarão concentradas nas principais vias centrais, como as avenidas Barão do Rio Branco, José Bonifácio e General Osório, e ruas XV de Novembro, José Antônio Picoral e Joaquim Porto. Em um primeiro momento, a avenida Beira Mar fica de fora. Conforme o gerente de implantação da Rizzo Parking, Wellington Nilson, após uma análise da prefeitura, o serviço poderá ser ampliado para outros espaços da cidade.

A concessão do sistema prevê um período inicial de 10 anos, renovável por igual prazo, com valor global de R$ 17 milhões, previsto no contrato firmado. No ato da assinatura, a Rizzo Parking realizou um pagamento de R$ 100 mil à prefeitura, referente à outorga inicial. Além disso, o município receberá no mínimo 19% da receita bruta arrecadada mensalmente, percentual que poderá variar conforme o desempenho da operação. O modelo de remuneração vincula o retorno financeiro da prefeitura diretamente ao sucesso do sistema, estabelecendo uma relação de parceria entre o poder público e a concessionária.

De acordo com Nilson, a Rizzo Parking busca implantar um modelo digital e acessível, com múltiplas opções de pagamento. "O motorista poderá usar o aplicativo Roda Torres, disponível para Android e iOS, escanear o QR Code nas placas de sinalização, utilizar totens instalados nas ruas ou adquirir créditos em estabelecimentos credenciados", detalha. Serão mais de 600 pontos de pagamento distribuídos na cidade, o que representa, segundo ele, "uma média de um ponto de acesso para cada duas a três vagas, garantindo conveniência e cobertura adequada".

A fiscalização será feita por meio de veículos elétricos equipados com câmeras de reconhecimento óptico de caracteres (OCR), que farão a leitura automática das placas e cruzarão as informações com o banco de dados do sistema. A tecnologia permitirá identificar irregularidades em tempo real, de forma automatizada.

O modelo de gestão adotado também permite que a prefeitura acesse dados sobre o uso das vagas, tempo médio de permanência e taxa de ocupação das vias. Essas informações poderão subsidiar futuras decisões sobre o trânsito e o ordenamento urbano, como ajustes de fluxo ou necessidade de novas sinalizações.

Na avaliação de Nilson, a implantação do estacionamento rotativo "é um passo para organizar o espaço público e democratizar o uso das vagas". Ele observa que, sem um controle efetivo, áreas centrais acabam sendo ocupadas por um mesmo veículo durante todo o dia, reduzindo as oportunidades para consumidores e visitantes. "O sistema garante que mais pessoas possam usar o mesmo espaço ao longo do dia. Isso melhora o fluxo e beneficia o comércio local", acredita.

O gerente também ressalta que a etapa inicial é apenas parte de uma estrutura mais ampla que deve evoluir nos próximos anos. "O estacionamento rotativo é o primeiro módulo de um projeto maior. A ideia é integrar futuramente outros modais, como bicicletas e patinetes elétricos, e até pontos de carregamento para veículos elétricos", aponta.