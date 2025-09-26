Revitalização das avenidas Paraguassú e Beira-Mar avançam em Xangri-Lá

De Xangri-lá, especial para o Cidades

As obras de revitalização de duas das principais vias de Xangri-Lá, as avenidas Paraguassú e Beira-Mar, seguem em execução e novas etapas estão previstas para os próximos meses. A intervenção é tratada pela prefeitura como fundamental para melhorar a circulação de moradores e visitantes, sobretudo no período de verão, quando o fluxo de veículos aumenta de forma significativa.

O projeto de revitalização da avenida Paraguassú foi iniciado em 2023, após sua aprovação em 2022. Segundo a administração municipal, dois trechos já foram concluídos. O primeiro, que liga o balneário Rainha do Mar até a divisa com o Noiva do Mar, possui 1,4 km e recebeu investimento superior a R$ 6,5 milhões. Já o segundo, entre a Avenida Noiva do Mar e a Alameda do Mar, próximo ao condomínio Villas Resort, soma 2,5 km e custou cerca de R$ 13,7 milhões.

No momento, a obra concentra-se na transferência da rede elétrica para novos postes, o que permitirá a retirada da estrutura antiga. Após essa etapa, está prevista a aplicação de uma nova camada de asfalto e a sinalização da via. Conforme a prefeitura, a previsão é que a próxima fase da revitalização, já em processo de licitação, tenha início somente depois da temporada de verão, com o objetivo de evitar transtornos em um dos períodos de maior movimento no município.

Enquanto isso, a Secretaria de Obras está conduzindo a chamada operação tapa-buracos em trechos ainda não contemplados pela revitalização. Os serviços começaram em setembro no bairro Rainha do Mar e devem seguir até o Centro. Em Atlântida, a manutenção ficará sob responsabilidade da subprefeitura. De acordo com o secretário de Obras, Adilson Moreira, novas ações deverão ser realizadas antes do início do verão para corrigir danos causados pelas chuvas.

Segundo o gestor, as condições da Paraguassú exigiram medidas emergenciais. “A gente já iniciou a operação tapa-buracos onde ainda não houve revitalização, porque o asfalto é muito antigo e estava em situação precária. A previsão é de que até o final do ano, antes da temporada, esse trabalho esteja concluído e a avenida devidamente sinalizada”, explicou.

Outra via em foco é avenida Beira-Mar, que também recebeu investimentos de revitalização em alguns trechos. Segundo informações da prefeitura, a etapa entre a Rua Rio Divisa e a Alameda Rio Dourado já foi finalizada. Já o trecho entre a Rua Rio Guarita e a Rua Rio dos Índios está licitado e deve começar em breve. Outras áreas seguem previstas em projetos futuros, dependendo de questões técnicas e ambientais.

De acordo com Moreira, a complexidade da Beira-Mar envolve aspectos legais e ambientais, especialmente em áreas próximas às dunas. “É uma via que depende de estudos ambientais e de autorizações do Estado. Em alguns pontos, por exemplo, está prevista apenas a manutenção e a instalação de passarelas de acesso, mas a pavimentação ainda não pode ser realizada”, afirmou.

Além das obras de infraestrutura viária, a prefeitura estuda melhorias em passeios públicos, sinalização e iluminação. Houve mudanças no projeto inicial para substituir o uso de blocos de pavimento por concreto armado riscado, considerado mais durável e de menor necessidade de manutenção.

As obras fazem parte de um conjunto maior de intervenções que a prefeitura pretende entregar até o final do mandato. A estimativa é que mais de 250 mil metros quadrados de pavimentação sejam concluídos até a temporada de verão, contemplando também ruas coletoras e acessos à praia.

Entre etapas em andamento, novos contratos de licitação e planos de médio prazo, a revitalização da Paraguassú e da Beira-Mar representa uma reestruturação viária para atender moradores e veranistas, conciliando melhorias de mobilidade com a preservação das atividades comerciais e turísticas da cidade.