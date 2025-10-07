Capão da Canoa vai ganhar condomínio de casas de alto padrão

A cidade de Capão da Canoa, no Litoral Norte, receberá o primeiro condomínio de casas prontas de alto padrão situadas junto à Lagoa dos Quadros. O empreendimento terá 200 residências assinadas em meio a mais de 23 mil metros quadrados de área verde. O Valor Geral de Vendas (VGV) foi calculado calculado em R$ 450 milhões.

Inspirado em outros condomínios de alto padrão, o Scenario terá 7,5 mil metros quadrados de área de resort, com algumas exclusividades como garagem para jet ski, espaço gourmet com fogão a lenha e piscina privativa e um rooftop a uma altura de 11 metros para contemplar o pôr do sol da lagoa, que poderá ser acessada por trilhas e um trapiche. Entre outras facilidades, todas as casas terão preparação para energia solar e espera para ponto de recarga para carros elétricos. A construção será feita pela Pioner Empreendimentos.