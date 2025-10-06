Concurso em Pelotas abre vagas no magistério com salários de até R$ 4 mil

A prefeitura de Pelotas publicou o edital do Concurso Público para o Magistério Municipal, destinado ao provimento de vagas e à formação de cadastro reserva em diversos cargos da rede municipal de ensino. O certame será realizado em duas etapas: a primeira, de caráter eliminatório e classificatório, considerará o resultado obtido pelos candidatos na Prova Nacional Docente (PND) aplicada pelo Inep, enquanto a segunda consistirá na avaliação de títulos, exclusivamente classificatória.

Entre as oportunidades abertas estão vagas para Professor de Educação Infantil, Professor I (Pedagogia), Professores II em diversas áreas — como Artes Visuais, Ciências/Biologia, Educação Física, Filosofia, Geografia, História, Língua Portuguesa, Espanhol, Inglês, Matemática, Música e Sociologia — além do cargo de Orientador Educacional. A carga horária varia entre 20 e 40 horas semanais, com salários que vão de R$ 2 mil a R$ 4 mil.

De acordo com o cronograma do edital, a Prova Nacional Docente ocorrerá dia 26 deste mês, com resultado previsto para 10 de dezembro. As inscrições para o concurso estarão abertas entre os dias 15 de dezembro e 20 de janeiro, com taxa no valor de R$85. Candidatos poderão solicitar isenção do pagamento até 20 de dezembro. O resultado final e a classificação geral estão previstos para 24 de março de 2026.