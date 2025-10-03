Tramandaí adota novos CEPs específicos por logradouro

O primeiro a receber Códigos de Endereçamento Postal (CEPs) específicos para cada logradouro foi Capão da Canoa Os Correios estão realizando a codificação postal por logradouro em Tramandaí. A iniciativa faz parte do trabalho técnico realizado constantemente pelos Correios para qualificar a distribuição. Neste ano, os municípios do litoral norte gaúcho estão passando pela mudança., no final de julho. Agora, cada avenida, rua, praça e travessa de Tramandaí também conta com CEP específico. A previsão é que ainda neste ano Osório, Santo Antônio da Patrulha e Torres também recebam CEPs específicos por logradouro.

Em Tramandaí, as mudanças entraram em vigor no fim de setembro. Com a nova codificação, 536 logradouros, distribuídos em 32 bairros, receberam 731 CEPs. A sede do município e seus dois distritos, que tinham CEPs gerais, agora contam com códigos específicos. Além de facilitar a localização de endereços, beneficiando moradores e empresas que prestam serviços em Tramandaí, o sistema ainda permite que o CEP seja usado como referência de garantia de confirmação de endereço, prática comum entre empresas de diversos segmentos.

Para saber qual o novo CEP, os moradores podem realizar consulta na internet. Ainda é possível fazer a pesquisa por meio da Central de Atendimento dos Correios.

Os moradores de Tramandaí devem divulgar o CEP atualizado de seu endereço aos seus correspondentes para que a empresa possa realizar a distribuição com mais agilidade e eficiência, diminuindo as dificuldades de entrega e eventuais devoluções por endereçamento inadequado, incompleto ou incorreto. Só serão atualizados automaticamente os sistemas de bancos e empresas que trabalham conectados ao banco de dados dos Correios. Os CEPs gerais que atendiam a sede e os dois distritos do município permanecerão ativos por seis meses, ou seja, até 31 de março de 2026.