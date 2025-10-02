Harlem Globetrotters chegam ao RS com shows em duas cidades

Após mais de 10 anos, o time de basquete acrobático estadunidense Harlem Globetrotters volta às quadras brasileiras com sua nova turnê, e dessa vez se apresentará em duas cidades gaúchas, localizadas no Vale do Rio Pardo e na Serra. O show esportivo promete levar acrobacias, humor e interação ao seu público nos dias 3 e 5 de outubro nas cidades de Santa Cruz do Sul e Caxias do Sul, no Ginásio do Arnão e no Centro Esportivo SESI , respectivamente.

Considerado um dos times de basquete mais famosos do mundo, o Harlem Globetrotters foi fundado em 1926 pelo empresário Abe Saperstein, com o propósito de dar visibilidade e espaço no esporte a jogadores negros que eram excluídos das ligas oficiais de basquete nos Estados Unidos. Apesar do nome ser uma homenagem a um bairro da cidade de Nova Iorque, o Harlem – conhecido por ser uma referência à cultura afro-americana – o time foi fundado na cidade de Chicago.

Após quase um século, o time ainda é considerado relevante para a cultura afro-americana, representando, também, um marco no esporte. “ Na época, era um time profissional e foi o primeiro time na história dos Estados Unidos que teve jogadores negros. Então, eles (os jogadores) tiveram esse papel muito importante de começar a traçar o caminho para os afro-descendentes começarem a jogar basquete lá (nos Estados Unidos) ”, diz Sandro Horta, realizador do evento no Brasil.

Em meados da década de 1950, o time ficou reconhecido pelas acrobacias diferenciadas e inusitadas de seus jogadores. O sucesso foi tanto, que a equipe esportiva ganhou sua própria série de televisão animada na década de 1970, que era exibida inicialmente aos sábados pela manhã nos Estados Unidos. Atualmente, há ao menos dois grupos que representam os Harlem Globetrotters, e já se apresentaram em mais de 120 países.

O evento, que ocorre a partir das 20h em Santa Cruz do Sul e a partir das 17h em Caxias do Sul , simula uma partida de basquete, que é disputada em quatro tempos de 10 minutos cada. Sandro conta que ambas cidades gaúchas foram escolhidas para as apresentações pois havia disponibilidade de uso das quadras e ginásios, que aguardam ao menos 4 mil pessoas cada. “ A gente até tem um planejamento de voltar ano que vem, nos 100 anos, e fazer em mais cidades. Nós queríamos fazer as apresentações em mais cidades neste ano, só que tivemos um pouco de dificuldade de montar um roteiro, não só cronológico, mas também de logística ”, diz.