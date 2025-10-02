Tradição das Cavalhadas mobiliza comunidade de Cazuza Ferreira

A pequena comunidade de Cazuza Ferreira, distrito de São Francisco de Paula, na Serra Gaúcha, se prepara para reviver uma de suas tradições mais antigas e simbólicas. No sábado (4), acontece a retomada da Festa das Cavalhadas, manifestação cultural que atravessa gerações desde 1885 e que volta a ser realizada após seis anos de intervalo. O evento, que mescla encenação teatral e espetáculo equestre, promete reunir cerca de duas mil pessoas em torno da fé, da história e do patrimônio cultural serrano.

Originadas nos torneios medievais e adaptadas ao imaginário popular brasileiro, as Cavalhadas representam a batalha entre Mouros e Cristãos. Em Cazuza Ferreira, o rito se mantém praticamente inalterado desde o século XIX. As cavalarias mouras (vermelho) e cristãs (azul) partem das ruas laterais da igreja e se instalam em lados opostos da praça central, onde são erguidos os “castelos” de cada tropa. O campo aberto, enfeitado pelos cavalos com guizos, ganha vida com tiros de festim, narrativas orais e coreografias que dramatizam a disputa entre os exércitos.

A história encenada segue até o rapto de Floripa, filha de um líder mouro apaixonada por um soldado cristão. A vitória dos cristãos é celebrada na igreja, em um batizado que simboliza a reconciliação. À tarde, os cavaleiros demonstram destreza e agilidade em jogos como o tiro das cabeças e das argolinhas. No fim do dia, o gesto de paz é marcado pelo aceno dos corredores com lenços brancos, encerrando a parte épica da programação.

Para além da encenação, a Festa das Cavalhadas mobiliza toda a comunidade local. De acordo com a organizadora Célia Basso, mais de 30 pessoas estão diretamente envolvidas na preparação, da decoração da igreja ao preparo do almoço e do jantar que integram os festejos. “A comunidade está ansiosa pela retomada. Trazer a Cavalhada de volta é trazer esperança, movimento e um reencontro com aquilo que nos forma como comunidade”, afirma.

O hiato de seis anos se deveu à pandemia e à dificuldade de conciliar datas com outras celebrações religiosas e comunitárias da região. A tradição, no entanto, nunca deixou de pulsar. “Aqui, uma menina já nasce querendo ser Floripa e os meninos sonham em ser estandartes. Essa tradição passa de pais para filhos, é o nosso patrimônio”, destaca Célia. Ela lembra que até mesmo famílias que já não vivem em Cazuza Ferreira retornam para participar. “É um vínculo afetivo que mantém todos ligados ao distrito, mesmo que morem longe”, completa.

Segundo Célia, o evento de 2025 ganha um reforço importante com o apoio da Secretaria de Turismo e Cultura de São Francisco de Paula, responsável por parte da estrutura, como arquibancadas e atrações musicais. O orçamento estimado da festa é de R$ 150 mil, valor que também depende da mobilização comunitária e da venda de ingressos para as refeições e o baile. “Se não fosse esse apoio, teríamos feito um evento menor. Mas a Cavalhada merece grandiosidade e divulgação”, explica Célia.

A expectativa é que o público ultrapasse a população da vila, estimada em pouco mais de mil habitantes. Visitantes de Vacaria, Caxias do Sul, Porto Alegre e outras cidades da região já confirmaram presença. Ao longo do dia, além da programação cênica, o público poderá visitar o Memorial das Cavalhadas, instalado na Casa Paroquial, com fotos e artefatos históricos que ajudam a contar a trajetória do evento e da comunidade.

À noite, a festa se desloca para o Salão Paroquial, onde será servido jantar típico. A programação inclui o show do Grupo Carqueja e o tradicional baile animado por Os Bertussi, nome icônico da música gaúcha. Antes da abertura do baile, os cavaleiros retomam uma tradição antiga: a dança da Polinésia, feita pelos corredores com suas túnicas, acompanhados das esposas e namoradas.

Cazuza Ferreira, distrito mais ao norte de São Francisco de Paula, a cerca de 90 km de Caxias do Sul e 122 km da sede do município, é reconhecida pelo patrimônio cultural que abriga. Além das Cavalhadas, a localidade se destaca pela produção do Queijo Artesanal Serrano, com selo de Indicação Geográfica e reconhecimento como patrimônio imaterial do Rio Grande do Sul.

A retomada da Festa das Cavalhadas reforça esse papel cultural. Mais que um espetáculo, trata-se de um rito de pertencimento e continuidade. Como resume Célia Basso, “a Cavalhada é encontro, memória e celebração. É o que mantém viva a nossa identidade, passando de geração em geração”.