Novo Hamburgo cria plataforma para incentivar a adoção de animais

A prefeitura de Novo Hamburgo lanço uma plataforma digital voltada à adoção de animais abrigados no Centro Municipal de Proteção Animal (Cempra), localizado em Lomba Grande. Chamada de Cusco Web, a iniciativa busca facilitar o acesso da população às informações dos pets disponíveis para adoção, como raça, porte, cor e gênero, promovendo um processo mais transparente e acessível.

Durante o evento, os visitantes puderam conhecer de perto cães acolhidos pelo Centro Municipal participar de atividades e assistir ao desfile dos animais, que encantou o público presente. A ação também gerou resultados: quatro cachorros foram adotados.

O site surgiu por meio de uma parceria entre as secretarias de Gestão, Governança e Desburocratização e Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano, pelas diretorias de Transformação Digital e Bem-Estar Animal, lideradas por Fátima Fraga e Greice Maciel, respectivamente. A titular da pasta de Governança, Andrea Schneider Pascoal, comentou sobre os investimentos realizados no Cempra, como a instalação de internet fibra óptica e a futura reforma de todo o espaço.

O prefeito, Gustavo Finck, reconheceu os desafios enfrentados pelo município, como a superlotação do canil municipal, e reforçou que o objetivo é transformar o espaço em uma casa de passagem, onde os animais possam ser recuperados e encaminhados para adoção consciente. “Sabemos das dificuldades, mas aos poucos vamos pagar as contas do passado e avançar. Com o Cusco Web, queremos dar uma nova oportunidade para animais que estão há mais de 10 anos no abrigo. Que eles encontrem um lar e que nossa cidade se torne referência no cuidado com os animais”, afirmou Finck, que agradeceu pela presença da secretária municipal de Bem-Estar Animal de Santa Cruz do Sul, Bruna Molz, a qual foi convidada pela prefeitura.

Para Bruna, ações como essa ajudam a educar a sociedade e a oferecer novas oportunidades aos animais resgatados. “Nosso maior desafio é garantir adoções responsáveis”, afirmou Bruna.