Festival Gastronômico de Gramado terá 18 restaurantes

O 17º Festival de Cultura e Gastronomia de Gramado anuncia uma de suas atrações mais aguardadas: o Roteiro Gastronômico. De 9 a 19 de outubro, 18 renomados restaurantes da cidade apresentarão pratos criados especialmente para o evento, oferecendo uma verdadeira imersão na diversidade e na riqueza da culinária local, com valores que variam de R$ 45 a R$ 189.

Este circuito gastronômico expande a experiência do festival para além da estrutura principal, localizada no entorno do Lago Joaquina Rita Bier. Os participantes poderão explorar diferentes bairros e especialidades, desde a cozinha ítalo-gaúcha até a culinária árabe, passando por clássicos da gastronomia internacional.

O Roteiro Gastronômico é parte integrante de uma programação ampla e diversificada. A estrutura central do 17º Festival de Cultura e Gastronomia de Gramado contará com 12 restaurantes, dois espaços de vinhos, uma área para cervejarias artesanais, uma ilha de drinks e um espaço de café com a primeira torrefação de Gramado, tudo isso no espaço criado para o evento no Lago Joaquina Rita Bier, com entrada gratuita.

A cultura é um dos pilares do evento, com mais de 100 atrações confirmadas. O público poderá desfrutar de 50 apresentações teatrais, 34 atrações musicais, aulas-show com o Senac Gramado, oficinas com a UCS Campus Hortênsias e o Sebrae, além de apresentações de danças típicas. Para os amantes da alta gastronomia, três Festins exclusivos serão realizados em restaurantes da cidade.

Confira os restaurantes e pratos participantes: