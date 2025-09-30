Festival Gastronômico de Gramado terá 18 restaurantes

O 17º Festival de Cultura e Gastronomia de Gramado anuncia uma de suas atrações mais aguardadas: o Roteiro Gastronômico. De 9 a 19 de outubro, 18 renomados restaurantes da cidade apresentarão pratos criados especialmente para o evento, oferecendo uma verdadeira imersão na diversidade e na riqueza da culinária local, com valores que variam de R$ 45 a R$ 189.
Este circuito gastronômico expande a experiência do festival para além da estrutura principal, localizada no entorno do Lago Joaquina Rita Bier. Os participantes poderão explorar diferentes bairros e especialidades, desde a cozinha ítalo-gaúcha até a culinária árabe, passando por clássicos da gastronomia internacional.
O Roteiro Gastronômico é parte integrante de uma programação ampla e diversificada. A estrutura central do 17º Festival de Cultura e Gastronomia de Gramado contará com 12 restaurantes, dois espaços de vinhos, uma área para cervejarias artesanais, uma ilha de drinks e um espaço de café com a primeira torrefação de Gramado, tudo isso no espaço criado para o evento no Lago Joaquina Rita Bier, com entrada gratuita.
A cultura é um dos pilares do evento, com mais de 100 atrações confirmadas. O público poderá desfrutar de 50 apresentações teatrais, 34 atrações musicais, aulas-show com o Senac Gramado, oficinas com a UCS Campus Hortênsias e o Sebrae, além de apresentações de danças típicas. Para os amantes da alta gastronomia, três Festins exclusivos serão realizados em restaurantes da cidade.
Confira os restaurantes e pratos participantes:
Gau Restaurante e Cozinha Ítalo Gaucha: Lasanha de Costela
Alfarah Culinaria Arabe: Hommus Campeiro
Colosseo restaurante: Entrecot Colosseo
Hui! Poke House: Nasi Goreng de costela desfiada
Forneria Corleone: Raízes da Serra
Seven Gourmet: Filé Mignon com Risoto de Aspargos
Tour de France: Entrecot Marchand de Vin
Trattoria Spaccio RAR: Risotto Gran Formaggio con Filetto di manzo
Dom de Sucre Café: Tartine à L'Avocat / Notre Dame
Restaurante Belle Vitrine: Tilápia ao molho de pinhão
Boali Healthy Food Gramado: Escondidinho de Batata Doce com Frango (com alternativa vegetariana de Aipim com Moranga e Palmito)
Nonno Mio: Saltimbocca Alla Romana
Belle du Valais Restaurant: Trilogia de Carnes
Galeto D’Nase: Executivo de Galeto ao Primo Canto
Casa Lugano: Spagetti Carbonara
Restaurante Recolte: Risoto de Charque, queijo serrano e redução de Bergamota
Restaurante Primrose: Primo Canto com polenta mole trufada e crocante de parmesão
Hard Rock Café: BABY BACK RIBS (Costelinha suína com molho barbecue, batatas fritas, coleslaw e feijão estilo ranch)