Em Montenegro, fábrica da Alubar inicia nova operação

O Grupo Alubar deu início a uma nova operação em sua fábrica localizada em Montenegro. A unidade, que desde 2019 produz cabos elétricos de alumínio, passará também a produzir os carretéis de madeira que embalam esses cabos. O novo produto será prioritariamente para o consumo interno do Grupo Alubar no Brasil, atendendo também a fábrica da empresa em Barcarena (Pará).

Para produção dos carretéis, foram contratados 46 novos colaboradores, que trabalharão em uma área separada da produção de cabos elétricos. A escolha do local desta nova operação se deu pela proximidade com fornecedores de matéria-prima. As embalagens de cabos elétricos são feitas de madeira pinus, de origem certificada e plantada em áreas reflorestadas no Sul do Brasil.