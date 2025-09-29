Hotéis de Gramado e Canela se tornam agências para turistas

Os serviços aos hóspedes também passaram a incluir a comercialização automatizada de ingressos das experiências adquiridas com maior frequência em Gramado e Canela. A plataforma Business to Business to Consumer (B2B2C), Parksnet, está transformando os meios de hospedagem em uma espécie de agências de viagens on-line. Trata-se de um modelo de negócios pioneiro no país.

Para hotéis com boa taxa de ocupação, a novidade pode significar um reforço financeiro relevante, reduzindo a dependência apenas da hospedagem e da gastronomia. “A integração digital dos sites dos hotéis com as bilheterias das atrações turísticas e gastronomia proporciona a elevação em até 20% do tíquete médio de gastos dos visitantes no turismo local”, afirma o CEO da Parksnet, Thiago Samejima. “Por outro lado, a hotelaria na Serra Gaúcha encontra um novo aliado para aumentar a sua rentabilidade com a venda de ingressos e reservas para restaurantes”, explicou.

Conforme Samejima, o modelo integrado já foi adotado por mais de 10 hotéis na Serra Gaúcha e tem proporcionado receita recorrente aos mesmos. “As comissões de até 15% têm impulsionado a adesão dos meios de hospedagem ao modelo de negócio a partir da plataforma”, acrescentou o CEO da empresa.

Samejima adianta que o modelo integrado já está, inclusive, despertando o interesse de outros destinos turísticos pelo Brasil. Segundo ele, cidades como Caldas Novas-GO, Rio Quente-GO e Balneário Camboriú-SC avaliam adotar sistema de venda integrada em hotéis locais.

Sobre as vantagens para os turistas, o CEO da Parksnet elucida que se estendem do check-in na recepção ao roteiro completo. A integração digital permite planejar passeios, shows e gastronomia diretamente no portal de vendas do próprio hotel ou fazer a aquisição durante a estadia. O resultado é uma experiência de viagem mais completa e personalizada.

Samejima projeta que, até dezembro, a receita gerada pela hotelaria represente até 5% do total das vendas da plataforma Parksnet. A meta é encerrar o ano com ao menos 20 estabelecimentos integrados. “Já estão em andamento projetos de jantares temáticos, passeios diferenciados e combos especiais que só poderão ser adquiridos pelos hóspedes diretamente nos portais dos hotéis”, conclui.