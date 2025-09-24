Porto Alegre,

Publicada em 24 de Setembro de 2025 às 18:45

Penitenciária estadual tem obras iniciadas em Caxias do Sul

Novo complexo terá mais de 25 mil metros quadrados de área construída

Juliana Cagliari/DIVULGAÇÃO/CIDADES
Jornal Cidades
O governo do Estado começou a construção da Penitenciária Estadual de Caxias do Sul (Pecs) II e III, unidades que terão capacidade para 1.650 detentos. O investimento é de R$ 261,8 milhões. A Secretaria de Obras Públicas (SOP) fiscaliza a execução, prevista para terminar no segundo semestre de 2026.
O novo complexo terá mais de 25 mil metros quadrados de área construída. A estrutura será formada por oito módulos de vivências coletivas e um pavilhão destinado à reciclagem e ao trabalho dos apenados.
Além de Caxias do Sul, há outras obras em andamento em Rio Grande, Passo Fundo e São Borja. Caxias do Sul já tem dois estabelecimentos prisionais: a Penitenciária Estadual, com capacidade de engenharia para 432 presos, e o Presídio Regional, com 298 vagas. A nova unidade vem para minimizar os problemas de superlotação e reduzir o déficit de vagas da região, possibilitando melhores condições de cumprimento de pena e de trabalho para os servidores.

