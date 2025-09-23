Praça da Matriz em Nova Bréscia passará por transformação

A revitalização da Praça da Matriz, principal espaço público de Nova Bréscia, começou nesta semana e promete transformar a área em um ambiente mais moderno, funcional e acessível até o fim do ano. O projeto que orienta as obras nasceu a partir do concurso acadêmico “Olhar para a Cidade”, promovido pela Universidade do Vale do Taquari (Univates), por meio do Escritório Modelo de Arquitetura e Urbanismo (Semeia-Emau) e inserido no modelo de graduação da Instituição conhecido como Aula+. A iniciativa aproximou a universidade da comunidade, fortalecendo a integração entre ensino e extensão e desenvolvimento regional.

Na ocasião do concurso, 10 projetos foram avaliados por uma comissão formada por representantes da prefeitura, profissionais da arquitetura e professores da Univates. A proposta vencedora, assinada pela estudante Larissa Hauschild, prioriza a inclusão e a multifuncionalidade do espaço, prevendo rampas de acesso, cobertura para a quadra esportiva, academia ao ar livre e um parque infantil remodelado em Nova Prata. Este é o projeto que está sendo adaptado pelo poder público municipal para concretização.

Segundo o prefeito Angelo Barbieri, a parceria com a Univates garantiu um projeto alinhado às necessidades locais e tecnicamente qualificado. Com recursos de emendas parlamentares, apoio do governo estadual e contrapartida municipal, a obra contará com cerca de R$ 1,1 milhão em investimentos e terá como destaque o uso de basalto, material típico da região, preservando a identidade cultural de Nova Bréscia. A expectativa é que a nova praça esteja pronta até o final do ano.