Caxias do Sul apresenta novo plano para área da Maesa

A prefeitura de Caxias do Sul apresentou, nesta terça-feira (23), a nova modelagem da concessão da Maesa, em reunião da Comissão Especial de Acompanhamento do Uso e Gestão do Complexo Cultural e Turístico Maesa. O secretário de Planejamento e Parcerias Estratégicas, Marcus Vinicius Caberlon, fez apresentação da nova modelagem da concessão da Maesa, com as alterações que estão sendo propostas em relação à primeira versão, que chegou a ser publicada em edital de concorrência.

Pela nova proposta, mantém-se como prioridade primeira a construção do Mercado Público, demanda história da comunidade. Também fica garantido espaço para estacionamento interno no complexo, e o respeito à vocação dos espaços, fomentando empreendimentos como comércio varejista de gêneros alimentícios, restaurantes e gastronomia, arte, cultura e economia criativa.

O complexo seria dividido em três partes: setor Leste, que corresponde à área da concessão, o Museu do Trabalho e o setor Oeste que deverá ser utilizado pelo poder público para instalação de Secretarias.

O próximo passo do processo é o envio do material para o Tribunal de Contas do Estado, para posteriormente publicar o edital de concorrência, dentro desse ano de 2025. A concessão estabelece obras e reformas dos blocos do lado leste da Maesa, e serviços de gestão, operação, manutenção e conservação da área de concessão. O prazo da concessão fica estabelecido para 28 anos e conclusão das obras em 36 meses.