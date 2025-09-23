Rede Peruzzo anuncia supermercado no Cassino, em Rio Grande

O balneário Cassino terá, ao final de 2026, um novo supermercado com mais de 7,7 mil metros quadrados de área construída. A notícia foi confirmada em reunião nesta semana, no prédio da Prefeitura, pelo diretor do grupo, Lindonor Peruzzo, em reunião com a prefeita Darlene Pereira. Ele apresentou imagens em 3D da futura loja e explicou que se trata de um supermercado e não atacarejo, tipo de loja que o grupo já possui em Rio Grande, sob a marca Ecomix, na avenida Presidente Vargas.

O empresário contou que a nova loja, após início das obras, ficará pronta entre sete e oito meses. Hoje, a marca Peruzzo está em 23 supermercados em Bagé (onde iniciou atividades) e mais 11 cidades. Com o nome Ecomix, são mais quatro lojas, tipo atacarejo. Até o fim deste ano de 2025, será inaugurada mais uma loja, enquanto a do Cassino será aberta até final do próximo ano. Segundo Lindonor, a loja está em nível dos supermercados de grandes redes do Rio Grande do Sul.