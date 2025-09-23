Rede Peruzzo anuncia supermercado no Cassino, em Rio Grande

O balneário Cassino terá, ao final de 2026, um novo supermercado com mais de 7,7 mil metros quadrados de área construída. A notícia foi confirmada em reunião nesta semana, no prédio da Prefeitura, pelo diretor do grupo, Lindonor Peruzzo, em reunião com a prefeita Darlene Pereira. Ele apresentou imagens em 3D da futura loja e explicou que se trata de um supermercado e não atacarejo, tipo de loja que o grupo já possui em Rio Grande, sob a marca Ecomix, na avenida Presidente Vargas.
O empresário contou que a nova loja, após início das obras, ficará pronta entre sete e oito meses. Hoje, a marca Peruzzo está em 23 supermercados em Bagé (onde iniciou atividades) e mais 11 cidades. Com o nome Ecomix, são mais quatro lojas, tipo atacarejo. Até o fim deste ano de 2025, será inaugurada mais uma loja, enquanto a do Cassino será aberta até final do próximo ano. Segundo Lindonor, a loja está em nível dos supermercados de grandes redes do Rio Grande do Sul.
Lindonor Peruzzo disse que era um antigo sonho inaugurar uma loja no Cassino, "a praia dos bageenses” como afirmou ele, e agora surgiu a oportunidade, com aquisição de área na avenida Atlântica. O empreendimento vai gerar entre 120 e 150 empregos diretos, que se somarão aos três mil empregados atuais. O diretor foi também o fundador do grupo, 31 anos atrás. Ele assegura que este não é o único plano para o Cassino, que poderá ainda ter outro empreendimento do grupo Peruzzo.