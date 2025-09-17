Torres passa a ter estacionamento rotativo a partir de outubro

A prefeitura de Torres realizou a solenidade de assinatura do contrato de concessão do estacionamento rotativo sustentável, que será operado pela empresa Rizzo Park, vencedora do processo licitatório. A iniciativa representa um marco para a mobilidade urbana, a sustentabilidade e a melhoria da experiência de moradores e visitantes da cidade.

O sistema terá implantação gradual, priorizando transparência e orientação à população. A campanha educativa começa em 13 de outubro, quando funcionários da Rizzo Park estarão nas ruas explicando o funcionamento do estacionamento, tarifas e formas de utilização. Já a fiscalização efetiva terá início em 17 de novembro, realizada de forma 100% automática e sustentável, por meio de veículos elétricos equipados com câmeras para leitura de placas.

As tarifas serão de R$ 2,00 para 1 hora, R$ 4,00 para 2 horas, R$ 10,00 para 3 horas e R$ 20,00 para 4 horas. Motoristas que não utilizarem o ticket terão até 48 horas para regularizar a situação mediante pagamento do Aviso de Irregularidade no valor de R$ 16,00, procedimento também aplicado a quem ultrapassar o tempo adquirido.

O novo sistema contará com 1.487 vagas comuns, 398 vagas para motos (isentas), 75 vagas para idosos (isentas) e 32 vagas para pessoas com deficiência (isentas). O estacionamento rotativo funcionará na baixa temporada das 9h às 18h e na alta temporada das 9h às 19h.