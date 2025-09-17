Torres passa a ter estacionamento rotativo a partir de outubro

A prefeitura de Torres realizou a solenidade de assinatura do contrato de concessão do estacionamento rotativo sustentável, que será operado pela empresa Rizzo Park, vencedora do processo licitatório. A iniciativa representa um marco para a mobilidade urbana, a sustentabilidade e a melhoria da experiência de moradores e visitantes da cidade.
O sistema terá implantação gradual, priorizando transparência e orientação à população. A campanha educativa começa em 13 de outubro, quando funcionários da Rizzo Park estarão nas ruas explicando o funcionamento do estacionamento, tarifas e formas de utilização. Já a fiscalização efetiva terá início em 17 de novembro, realizada de forma 100% automática e sustentável, por meio de veículos elétricos equipados com câmeras para leitura de placas.
As tarifas serão de R$ 2,00 para 1 hora, R$ 4,00 para 2 horas, R$ 10,00 para 3 horas e R$ 20,00 para 4 horas. Motoristas que não utilizarem o ticket terão até 48 horas para regularizar a situação mediante pagamento do Aviso de Irregularidade no valor de R$ 16,00, procedimento também aplicado a quem ultrapassar o tempo adquirido.
O novo sistema contará com 1.487 vagas comuns, 398 vagas para motos (isentas), 75 vagas para idosos (isentas) e 32 vagas para pessoas com deficiência (isentas). O estacionamento rotativo funcionará na baixa temporada das 9h às 18h e na alta temporada das 9h às 19h.
As vias contempladas serão as avenidas Barão do Rio Branco, José Bonifácio, Silva Jardim, General Osório, Benjamin Constant e Itapeva, e as ruas XV de Novembro, Manoel de Matos Pereira, Júlio de Castilhos, José Antônio Picoral, Joaquim Porto, Desembargador Vieira Pires, Borges de Medeiros, Marechal Deodoro, Praça Pinheiro Machado, Manoel Fortunato de Souza, General Firmino Paim, Alexandrino de Alencar, Leonardo Truda, Alcino Pedro Rodrigues, Sete de Setembro e Flores da Cunha. A avenida Beira-Mar não está contemplada no estacionamento rotativo, inicialmente.